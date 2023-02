La cheffe de la diplomatie Hadja Lahbib ne peut guère qu'appeler à la stabilité de la République démocratique du Congo à moins d'un an des élections.

Ancienne colonie belge

Les bons offices de la Belgique au Congo

Max HELLEFF La cheffe de la diplomatie Hadja Lahbib ne peut guère qu'appeler à la stabilité de la République démocratique du Congo à moins d'un an des élections.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

C'est dans un contexte pré-électoral, mais aussi dans un contexte de guerre, que la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib vient d'effectuer un voyage de plusieurs jours en République démocratique du Congo. Six mois après avoir créé la surprise en passant en politique, cette ex-journaliste de la RTBF doit à son tour prendre en main l'épineux dossier congolais.

Hadja Lahbib estime que «le défi est immense» et qu'il faut «retrouver de la stabilité» avant de songer à des élections réellement démocratiques dans l'ex-colonie belge. Or celles-ci doivent avoir logiquement lieu à la fin de cette année. Les reports successifs qui avaient conduit finalement au scrutin sénatorial de 2019 sont encore dans toutes les têtes.

La ministre veut voir des signaux clairs de Kinshasa

Pour cela, déclare Hadja Lahbib, «il est nécessaire que les principaux leaders se parlent. Tout le processus de démocratisation qui est en route en dépend». La société civile congolaise en appelle pour sa part à une plus forte réaction de la communauté internationale et à des sanctions contre le Rwanda qui active le feu de la guerre à l'est du Congo.

«Cette question ne dépend pas de nous», tempère cependant la ministre. «Nous avons dénoncé les ingérences, dont celles du Rwanda au sein du M23 - un groupe d'ex-rebelles accusé de nombreuses violences contre les populations civiles. Mais la décision relève du Conseil de sécurité des Nations unies, dont nous ne sommes pas membres. Avant toute chose, la RDC doit se ressaisir et affronter les défis qui sont les siens. La solution est ici entre les mains du président congolais Tshisekedi».

A l'agence Belga, Hadja Lahbib affirme encore que son pays attend des «signaux clairs» de la part de Kinshasa sur ses attentes, notamment quant à l'envoi d'observateurs européens auquel la Belgique souscrit pour accompagner le processus électoral. Mais Kinshasa n'a rien demandé pour sa part. L'aide belge actuelle (coopération, formation militaire…) pourrait être revue à la hausse s'il y a, dit la ministre, «un climat positif». «On ne peut pas apporter davantage de soutien sans une amélioration de la gouvernance».

Un violent conflit armé

Dire que le temps presse en Afrique des Grands Lacs est un euphémisme. Le conflit qui ronge le Nord-Kivu menace de déboucher sur une guerre ouverte entre le Congo et le Rwanda. La situation sur le terrain n'augure rien de bon. «La force militaire déployée au Nord-Kivu par la communauté est-africaine (EAC) est en passe de suivre les traces de la Monusco (la mission de paix des Nations unies au Congo), qui prépare son départ après deux décennies de présence», écrit Le Soir. Quant au mouvement rebelle M23, il contrôle Goma avec la bénédiction de Kigali.

Des intérêts économiques importants sont en jeu dans la région, faut-il rappeler, dont l'extraction de l'or du Kivu et de l'Ituri.

La tension sur place va crescendo. Des milliers de jeunes Congolais s'enrôlent pour défendre leur pays. Aux côtés des forces armées congolaises, des milices tribales se heurtent au M23. Elles sont probablement appuyées par des combattants hutus rwandais opposés aux Tutsis de la région. Le cessez-le-feu a ainsi vécu, de violents combats éclatant dès la mi-janvier.

Les nerfs sont à vif une semaine après que le pape a évoqué un «génocide oublié» dans la région. Le week-end dernier, le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est (EAC), qui a mis en présence le Rwandais Kagame et le Congolais Tshisekedi, s'est révélé «peu fructueux», a-t-il été commenté en langage diplomatique.

