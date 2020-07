Les bons comptes européens de la Belgique

Droits de douane et compensations post-Brexit rendront à l'avenir la pilule moins amère. La Première ministre Sophie Wilmès estime que le sommet de l'UE a connu une issue favorable au pays.

Max HELLEFF Droits de douane et compensations post-Brexit rendront à l'avenir la pilule moins amère. La Première ministre Sophie Wilmès estime que le sommet de l'UE a connu une issue favorable au pays.

De notre correspondant, Max Hellef (Bruxelles) - Les portes du sommet européen refermées, la Belgique fait ses comptes. Fidèle à la tradition, le gouvernement Wilmès a opté pour une posture volontariste tout au long des négociations. Mais, comme plusieurs de ses partenaires, il a joué gros. Le déficit public belge a en effet quadruplé cette année pour atteindre les 52,8 milliards d’euros alors que la dette dépassera les 120% du PIB. L'argent européen sera plus que nécessaire pour panser les blessures du covid.

La Première ministre Sophie Wilmès estime que le sommet a connu une issue favorable au pays. L'impact supplémentaire du prochain budget pluriannuel européen (1074 milliards) - négocié parallèlement au plan de sauvetage de 750 milliards - se limitera à «1,16 milliard par an» pour la Belgique. Soit moins que le 1,7 milliard d'euros d’abord attendu.

Côté retours, c'est en revanche la soupe à la grimace puisque les fonds de la Politique agricole commune sont à la baisse. Le ministre wallon de l’Agriculture, le libéral Willy Borsus, a ainsi calculé que 3,6 milliards d’euros seraient affectés à la Belgique, soit une diminution de son budget agricole de « 14,8 % en prix constants par rapport au cadre 2014/2020 ».

Mais tout n’est pas perdu pour autant. Durant ce week-end de négociations à rallonge, la Belgique a marqué au moins deux points pour l'avenir. Et non des moindres.

Premièrement, l'accord final obtenu mardi soir maintient le fonds d'ajustement «Brexit» qu'avait intégré Charles Michel dans sa première proposition. Cette réserve de 5 milliards d'euros doit aider les pays qui auront le plus à souffrir de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Or le marché britannique constituait jusqu'ici le quatrième plus gros importateur de produits belges derrière l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. 6% des exportations wallonnes et 8% des exportations flamandes se retrouvaient ainsi de l'autre côté de la Manche. Des compensations sont désormais prévues face au manque à gagner.

Deuxièmement, les droits de douane revus à la hausse devraient rapporter gros. Pour convaincre les Pays-Bas de délier leur bourse en faveur des Etats du Sud, de se montrer moins «frugaux», Charles Michel a proposé au Premier ministre néerlandais Mark Rutte 25% des recettes des droits de douane collectés dans les ports, contre 20% aujourd'hui. Un accord a suivi.

La Belgique profitera elle aussi de l'aubaine via ses ports d'Anvers et de Zeebrugge. Le Brexit pourrait en outre déboucher sur une augmentation de l’activité douanière si l'Union et le Royaume-Uni échouent à définir une relation commerciale «zéro quota, zéro tarif» dans les prochains mois. Ce serait autant de récupéré sur les pertes occasionnées par le départ des Britanniques qui comptaient parmi les gros contributeurs nets du budget européen.

La Belgique ne s'en sort pas mal

Notons encore que la Belgique grappille un peu d'argent sur les fonds de cohésion. Elle obtient 200 millions d’euros supplémentaires, soit 2,4 milliards sur sept ans.

«Jusqu’à présent, la Belgique ne s'en sort pas mal», avait confié Sophie Wilmès alors que les négociations battaient leur plein. «Bien sûr, nous restons contributeurs nets au budget européen, mais la réalité, c'est que j'ai la conviction profonde que l'on a intérêt à participer à l'effort de guerre, notre pays ayant tout à gagner du marché intérieur.» Ce raisonnement, qui correspond bien à la tradition européenne de la Belgique, lui a plutôt porté chance. Tout comme le sens du «compromis à la belge» qu'a mis en pratique au niveau des Vingt-Sept le président du Conseil Charles Michel.



