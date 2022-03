Le débat migratoire s’aplanit pour faire place à l’empathie jusqu’au sein du parti nationaliste flamand de Bart De Wever.

International 3 min.

Conflit Ukraine-Russie

Les Belges se montrent solidaires avec les Ukrainiens

Max HELLEFF Le débat migratoire s’aplanit pour faire place à l’empathie jusqu’au sein du parti nationaliste flamand de Bart De Wever.

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles)- Bart De Wever s'était plutôt fait discret sur la scène nationale ces derniers temps. L'arrivée annoncée de milliers, voire de dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens le conduit aujourd'hui à reprendre pied dans le dossier migratoire. Si le geste de solidarité qui émane de la population belge est «beau», estime-t-il, l'accueil chez les citoyens ne devrait «être que la toute dernière option». Et le président de la N-VA nationaliste flamande d'affirmer que les centres d'accueil mis en place par l'administration sont occupés «en grande partie par des gens qui n'ont pas droit à l'asile».

«J'ai peur de me réveiller et de me retrouver à Kiev» Le 24 février à cinq heures du matin, Alexandra Chirikayeva entend la première bombe. Une semaine plus tard, elle est dans le bus en direction du Luxembourg. Elle raconte sa fuite. Un témoignage poignant.

Ce qui est exact, mais aussi inévitable en l'état. Depuis juillet dernier, le nombre de demandeurs a fortement augmenté pour atteindre les 2.500 par mois, dont 25 % d'Afghans. La Belgique doit examiner toutes les demandes, ce qui prend du temps et monopolise les infrastructures mises à disposition. A Bruxelles, l'hiver n'a pas empêché ainsi les files de s'allonger devant le Petit Château, où convergent les candidats. Certains passent la nuit à la rue. Mais, rappelle Sammy Mahdi, le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, seulement 40% des demandeurs d'asile reçoivent au final une protection internationale.

22.500 places d'hébergement déjà disponibles

Sammy Madhi estime normal que les Ukrainiens arrivent jusqu'en Belgique « car entre Bruxelles et Malaga, il y a 2.100 km. Entre Bruxelles et Lviv, en Ukraine, il y a 1.600 km. Donc, on est 'la région'. On doit garantir qu'une structure est mise en place pour que cet accueil dans la région se fasse de la façon nécessaire ».

Face à l'afflux annoncé, les communes sont mises à contribution pour donner un hébergement temporaire. Presque toutes ont répondu à l'appel, tout comme de nombreux citoyens. En fin de semaine dernière, 22.500 places d'hébergement étaient déjà disponibles.

D’encombrants engagés volontaires La Belgique tient à l’œil ses nationaux qui ont rejoint l’armée ukrainienne et s’apprêtent à combattre contre la Russie.

Cet élan de solidarité a-t-il contribué à amadouer Bart De Wever? Toujours est-il qu'il a pris la parole dimanche après une célébration eucharistique célébrée dans sa ville d'Anvers. « Les résidents de l'Ukraine sont des Européens et nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons les accueillir s'ils fuient leur pays ». Le bourgmestre anversois ajoutera ensuite : «Il y avait une atmosphère très lourde dans l'église des Ukrainiens. Tout le monde est stupéfait que cela se passe en Europe, même si on l'avait vu venir. Que l'on doive encore vivre une telle chose… on se croirait dans les années 40 ». Depuis ce lundi, l'église Saint-Michel-et-Saint-Pierre de l'Amerikalei est ouverte à tous les croyants ukrainiens qui peuvent y prier et recevoir de l'aide.

La guerre en Ukraine est dans toutes les têtes. Un mini-sondage réalisé parmi les étudiants de Louvain-la-Neuve note qu'un jeune sur deux est perturbé par le conflit. La solidarité s'exprime largement un peu partout, au point de faire dire à certains qu'il y aurait deux poids deux mesures : les Ukrainiens catholiques ou orthodoxes accueillis à bras ouverts versus les musulmans dont personne ne veut. Le secrétaire d'Etat Mahdi assure au contraire qu'en 2015, lors de l'afflux de réfugiés syriens, il y avait aussi eu « une énorme vague de solidarité ».

Comment apporter de l'aide aux civils ukrainiens? Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

A l'époque où elle était au pouvoir (2014-2018), la N-VA de Bart De Wever s'était montrée intransigeante avec les demandeurs d'asile. Une véritable chasse aux transmigrants avait eu lieu. Mais un accord passé avec les services policiers soudanais par Theo Francken, une des figures de proue des nationalistes flamands, avait valu une crise majeure au gouvernement Michel.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.