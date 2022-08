Les Belges se barricadent toujours plus

Il a été placé sous respirateur Poignardé sur scène, Salman Rushdie est dans un état grave

Salman Rushdie, auteur des «Versets sataniques» et cible depuis plus de 30 ans d'une fatwa de l'Iran, a été placé sous respirateur après avoir été poignardé vendredi au cou et à l'abdomen dans l'Etat de New York par un homme qui a été arrêté.