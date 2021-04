Un mois après le Luxembourg, cafetiers et restaurateurs de Belgique pourront accueillir à nouveau leurs clients. Mais en extérieur seulement et avec un nombre de consommateurs limité à table.

Les Belges retrouveront les terrasses le 8 mai

Patrick JACQUEMOT Un mois après le Luxembourg, cafetiers et restaurateurs de Belgique pourront accueillir à nouveau leurs clients. Mais en extérieur seulement et avec un nombre de consommateurs limité à table.

La revendication des cafés et restaurants de Belgique n'aura, finalement, pas été suivie par le Comité de concertation (Codeco) organisé, mercredi, autour du Premier ministre. Au terme d'une longue réunion, décision a été prise de repousser au samedi 8 mai la possibilité pour les professionnels de l'HORECA d'ouvrir leurs terrasses aux clients. Une décision attendue depuis la mise sous cloche du secteur, le 19 octobre dernier.

Ainsi en ont décidé les représentants du gouvernement et des exécutifs régionaux belges. Estimant qu'il faudrait encore patienter trois semaines avant de pouvoir lever l'interdiction de service compte-tenu de la situation épidémique dans un pays qui compte à ce jour 23.566 victimes du covid. Soit l'un des plus hauts taux de mortalité liée à l'infection du globe.

D'ici quelques jours, les différents partenaires se retrouveront pour discuter du protocole imposé pour la reprise d'activité sur les terrasses «ouvertes». Sachant que l'une réouverture plus large ne sera pas envisageable avant que le niveau d’occupation des lits d’hôpitaux en soins intensifs passe en-deçà de la barre des 500.



Le chef du gouvernement belge doit détailler l'ensemble des mesures prises en CODECO vers 17h. Occasion pour Alexander De Croo de revenir notamment sur la reprise de la scolarité dès le lundi 19 avril, l'élargissement de la bulle sociale (de 4 à 10 personnes au dehors), le remplacement du couvre-feu par une interdiction de rassemblement nocturne ou l'autorisation des voyages non essentiels dès ce dimanche et la reprise des métiers de contact et des commerces non essentiels.