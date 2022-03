Discours et opinions montrent que si un soutien moral est apporté à l’Ukraine, peu de gens sont prêts à se battre pour elle.

Manifestation pour la paix en Ukraine

Les Belges, pacifistes et schizophrènes

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Le CNCD 11.11.11, Attac Bruxelles, la Coalition belge contre les armes nucléaires, des syndicats ou encore le CNAPD (Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie)… Toutes ces associations avaient donné rendez-vous dimanche à Bruxelles aux adeptes du pacifisme, un mois après le début de l’invasion russe en Ukraine.



«On appelle à un investissement pour le cessez-le-feu via des négociations et une diplomatie active», a commenté Ludo De Brabander, porte-parole de l'association Vrede. «Investir dans des négociations coûte moins cher que d'investir dans les armes. Après le conflit, que deviendront toutes ces armes en circulation ? On s'inquiète des budgets militaires qui augmentent... Ce n'est pas un destin, l'avenir que les gens souhaitent…».

La crainte d'une guerre nucléaire

Dans ces mots relevés par l'agence Belga, il y aurait une bonne part de schizophrénie, à suivre la chaîne publique francophone RTBF. La paix et le droit des peuples à s'autodéterminer ne pourraient s'accorder d’une riposte armée contre les troupes russes. Et encore moins d’une immixtion potentielle dans le conflit de l’Otan, ennemi juré d’un certain pacifisme.

Il y avait en effet un peu de tout cela, dimanche, sur le pavé bruxellois. Ajoutons-y la crainte que le conflit russo-ukrainien ne mène à la guerre nucléaire, Vladimir Poutine et son entourage ayant à plusieurs reprises rappelé que la bombe fait partie de l'arsenal censé protéger la Russie.

«Ne plus fournir d'armes aux Ukrainiens»

Un tel positionnement n'a pas fait l'affaire des Ukrainiens présents lors de la manifestation. Ils étaient là pour demander de soutenir militairement leur pays, réitérant ainsi les appels répétés du président Volodymyr Zelensky.

«En discutant avec les gens présents, on a eu l'impression que beaucoup étaient venus pour manifester pour la paix en Ukraine, mais sans comprendre vraiment le message porté par cette manifestation, qui est de ne plus fournir d'armes aux Ukrainiens, a fait remarquer Marta Barandiy, présidente de l’ONG Promote Ukraine. Nous demandons au contraire d'envoyer des armes en Ukraine, mais c'est pour nous défendre, pas pour attaquer. Ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre. C'est Poutine. Je ne pense pas que les participants soient vraiment prorusses, mais le message qu'ils transmettent sert les intérêts de Poutine. »

Selon des Ukrainiens présents sur place, le pacifisme affirmé par certaines associations belges tiendrait de la naïveté. Seul importerait le rapport de forces, disproportionné sur les berges du Dniepr comme il l'est dans le conflit israélo-palestinien. Appeler à la paix envers et contre tout condamnerait en réalité l'Ukraine à disparaître au mépris des droits de son peuple et au seul profit du Kremlin.

Le budget de l'armée augmenté

Le gouvernement De Croo n'a pas attendu cette manifestation pour prendre position. Il a envoyé à plusieurs reprises des armes à l’Ukraine. Il vient d'augmenter le budget de l’armée belge et se proclame en faveur d'une défense européenne dans le cadre atlantique.

Mais il est clair que seule une minorité de Belges - incarnée à tort ou à raison par une poignée d’engagés volontaires - veut d'une intervention armée dans ce conflit.

Selon une enquête d’opinion commandée et relayée par plusieurs médias, quelque 90% des Belges se disent inquiets en raison de la guerre. Plus de 60 % redoutent une occupation complète de l'Ukraine, une issue qui accroîtrait potentiellement le danger pesant sur l'Europe. D'où un «oui mais» donné à l'envoi d'armes aux troupes ukrainiennes dès lors que les sanctions économiques et financières européennes ont leurs limites.

