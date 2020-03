Le ministère belge de la Santé a lancé lundi un appel à la population pour donner aux personnels soignants des hôpitaux des masques de protection contre le nouveau coronavirus.

Les Belges incités à fournir des masques aux hôpitaux

(AFP) - «Vous avez des masques chirurgicaux (FFP2, FFP3)? Vous pouvez aider nos soignants en les apportant à votre hôpital local», a écrit le SPF Santé Publique (ministère) sur son compte Twitter. «Vous souhaitiez en confectionner? Nous travaillons à un mode d'emploi pour vous y aider. Nous le partagerons dès que possible», a ajouté le ministère dans le même message.

Le ministère vient de déposer une plainte à la police fédérale il y a trois jours soupçonnant une fraude lors d'un marché public passé en urgence auprès d'un fournisseur de masques étranger, rapportaient lundi les médias belges. La commande, non honorée, porterait sur 10 millions de masques afin de faire face à la propagation rapide du Covid-19 et au risque d'affluence chez les médecins et dans les hôpitaux.

Dimanche, le parquet de Bruxelles avait confirmé un dépôt de plainte «vendredi soir par le SPF Santé Publique concernant des masques pour la bouche». Une enquête a été ouverte, précisait un communiqué du parquet, sans autre précision. Pour pallier en partie le manque, quelque 500.000 masques de protection doivent être offerts cette semaine par le milliardaire chinois Jack Ma, patron du groupe Alibaba, et «répartis entre les prestataires de soins» de Belgique, a annoncé lundi la ministre de la Santé, Maggie De Block.

En Italie, pour répondre à la forte demande en masques de protection, un fabricant de cravates s'est engagé à en fabriquer 10.000 à partir de ses chutes de tissu. L'idée est de les vendre ensuite aux habitants de la région de Calabre et de verser les sommes récoltées aux autorités pour qu'elles puissent acheter du matériel médical.

En Belgique les autorités ont recensé officiellement à ce jour 1.085 cas de Covid-19 et cinq décès. L'Italie, de son côté, est le pays d'Europe le plus touché avec près de 25.000 cas recensés et plus de 1.800 décès.