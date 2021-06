Ce qui tenait lieu de tabou il y a quelques mois encore est désormais majoritairement accepté, selon un sondage.

International 3 min.

Les Belges favorables à la vaccination obligatoire

Ce qui tenait lieu de tabou il y a quelques mois encore est désormais majoritairement accepté, selon un sondage.

De notre correspondant Max Helleff (Bruxelles)- La vaccination obligatoire marque des points en Belgique. Selon un sondage Ipsos diffusé ce lundi par plusieurs médias, 52% des répondants se déclarent en sa faveur. C’est une courte majorité, mais il semble loin le temps où la perspective de cette obligation tenait lieu de tabou. Comme souvent, il faut distinguer les différentes régions du pays. La Flandre et Bruxelles sont favorables à la vaccination obligatoire, contrairement à la Wallonie qui lui reste majoritairement opposée.

La vaccination belge tourne à l’enjeu politique La bonne marche de la campagne vaccinale conditionne la paix sociale mais aussi la bonne entente entre Wallons, Flamands et Bruxellois.

On peut émettre bien des hypothèses pour expliquer ce revirement. Mais il est certain que les résultats obtenus grâce aux vaccins ont aidé à convaincre une opinion publique longtemps dubitative. Les décès parmi les personnes âgées atteintes du covid sont devenus une exception. Les accidents sont rares, même si plusieurs morts liées au Johnson&Johnson et à l’AstraZeneca ont imposé aux autorités des restrictions dans leur administration.

Autre évidence : la possibilité d’un retour à la vie normale plaide en faveur de la vaccination contre une pandémie qui a tué plus de 25.000 Belges. Notons que ce sondage Ipsos a été réalisé du 25 mai au 1er juin, moment où les grands axes du déconfinement étaient connus et pratiquement acquis. 2.517 répondants de plus de 18 ans ont été interrogés.

L’été dernier, il n’y avait pourtant pas grand monde pour croire en la capacité de la recherche et des laboratoires pharmaceutiques à se présenter en ordre de bataille pour l’hiver. L’hydroxychloroquine et le docteur Raoult faisaient l’objet de toutes les conjectures. L’annonce du recours à l’ARN messager par Pfizer et Moderna déclenchait un vaste questionnement sur les manipulations génétiques. En janvier dernier encore, les couacs à répétition de la campagne de vaccination belge faisaient le jeu de ceux qui s’opposaient à ce que politiques et scientifiques désignaient comme la seule manière d’en finir avec le virus.

En février, selon un sondage réalisé cette fois par l’association de consommateurs Test-Achats, seuls quatre Belges sur dix se disaient prêts à se faire vacciner immédiatement. Les autorités étaient appelées à faire davantage d’efforts pour mieux informer le public, l’information étant «un élément clé de la volonté de faire vacciner». «Alors que 84% des Belges ont été affectés d’une manière ou d’une autre par la pandémie de coronavirus, la méfiance de la population à l’égard de la vaccination contre le coronavirus est encore trop importante», affirmait Test- Achats. 12% des répondants déclaraient en outre ne pas vouloir se faire vacciner, même si le vaccin était obligatoire.

Sondage de @Test_Achats : encore trop de méfiance au sujet des #vaccins contre la #covid19. Seuls 4 belges sur 10 se disent prêts à se faire vacciner immédiatement. https://t.co/JQB1YjyEu9 pic.twitter.com/dPyyQjy1yc — Test Achats (@Test_Achats) February 3, 2021

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Le besoin de liberté et de voyage en a convaincu plus d’un que la vaccination est incontournable, surtout parmi la population cosmopolite des grandes villes. Les tracasseries administratives qui précédent et concluent un voyage à l’étranger servent évidemment cette conviction. Il en va de même pour le coûteux test PCR qui ne sera pas remboursé après le 1e juillet à ceux qui ont refusé d’être vaccinés, a-t-il été annoncé lors du dernier Comité de concertation. Mais – et c’est important de le souligner – la vaccination obligatoire n’est pas à ce jour dans les cartons du gouvernement, même si les scientifiques qui la conseillent sont parfois apparus divisés sur la question.

Reste à voir bien sûr comment évoluera la campagne de vaccination et si l’immunité collective sera finalement atteinte. Certains virologues estiment désormais qu’il faudrait 85% de vaccinés dans la population pour qu’elle soit effective.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.