Les Belges accros à l'immobilier: boom des résidences secondaires

Le Belge a, dit-on, une brique dans le ventre. Et plus les années passent, plus cet adage se confirme: les achats de secondes résidences en Belgique comme à l'étranger augmentent fortement.

Par Max Hellef, à Bruxelles

L’objectif matériel prioritaire pour une large majorité des habitants du royaume reste de posséder une maison. Même si la forte augmentation des prix de l’immobilier dans certaines régions du pays impose désormais aux jeunes à passer par la case «colocation» avant de songer à acquérir un bien.



Du reste, les Belges sont de plus en plus nombreux à acheter une seconde résidence. Depuis 2014, BNP Paribas Fortis enregistre un boom des crédits immobiliers destinés à un tel achat. Malgré un léger tassement en 2016, la tendance est repartie à la hausse l’an dernier.

La côte et l'Ardenne en tête

Sans surprise, 80 % des secondes résidences sont achetées en Belgique. A la côte (Knokke concentre 23 % des nouveaux prêts) et en Ardenne (12 % des nouveaux crédits pour Durbuy qu’a entrepris de relancer le milliardaire flamand Marc Coucke). S’agissant de placements à destination locative, Gand, Leuven et Louvain-la-Neuve emportent la timbale en raison du marché particulier du «kot» étudiant.

Et puis, il y a l’achat de biens immobiliers à l’étranger. Une opération souvent menée par des gens de plus de 50 ans qui cherchent avant tout à se donner du bon temps. Huit fois sur dix, ces acquisitions sont faites en France et en Espagne. Récemment, une forte demande a été enregistrée en Italie.

Pourquoi cette frénésie d’achat? Essentiellement pour trois raisons.

La première, c’est évidemment la faiblesse des taux d’intérêt. Il est possible aujourd’hui d’acheter un bien en 15 ans avec un taux fixe qui plafonne à 1,6 ou 1,7 %. Pour 100.000 euros par exemple, la charge d’intérêts sera environ de 13.000 euros au bout du remboursement. En face, le carnet d’épargne – une autre institution belge – ne rapporte pratiquement plus rien. Boursicoter est souvent jugé trop risqué.



La seconde raison, c’est le voyage low cost qui a transformé le Belge en nomade permanent. Espagne, Portugal, Italie, Grèce… Chacun de ces pays est désormais à portée de main et de bourse. Il est possible à certains moments de l’année de trouver des billets à moins de 100 euros pour un aller et retour Charleroi-Athènes, par exemple. Soit plus de 5.000 kilomètres et quelque sept heures de vol.



Enfin, la récession qui a frappé plus durement les pays du Sud dans le sillage de la crise économique et financière de 2008 a abouti à mettre un grand nombre de biens immobiliers à bas prix sur le marché. Des familles ont dû vendre leur maison. En Espagne, des quartiers entiers fraîchement construits sont restés sans habitants. Récemment encore, la presse a fait grand cas de ces appartements athéniens proposés à la vente sur Internet afin d’en chasser plus facilement leurs propriétaires grecs surendettés. Le malheur des uns, le bonheur des autres…



80.000 euros pour une vue sur mer en Grèce

Un courtier de la société de crédits immobiliers Immotheker résume: «Pour l’Espagne, si l’on veut une vue sur mer, prévoir un budget de 250.000 euros. Pour la Grèce, on trouve à partir de 80.000. Bien sûr, pour le sud de la France, il faudra de 500.000 à un million d’euros».

Selon BNP Paribas Fortis, le Belge s’est endetté en moyenne de 159.000 euros pour une seconde résidence italienne en 2016. Montant réduit en 2017 à 136.000 euros. Des sommes assez faibles en réalité, aisément finançables par une certaine catégorie de population, mais qui traduisent aussi la volonté des acquéreurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.

Dans un autre registre, la Belgique veut à son tour se rendre attrayante à l’étranger. Au printemps dernier, le gouvernement Michel a pris une mesure destinée à soumettre les loyers immobiliers professionnels à la TVA.

Qualifié de «décision révolutionnaire», le nouveau dispositif doit permettre aux promoteurs immobiliers de récupérer la TVA sur les coûts de construction d'un bâtiment neuf ou des travaux de lourde rénovation en cas de location à un locataire assujetti à la TVA. La réforme, espèrent les professionnels du secteur, mettra fin au handicap concurrentiel de la Belgique par rapport aux pays voisins et attirera de nouveaux investisseurs.