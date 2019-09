Le leader conservateur autrichien Sebastian Kurz a remporté les élections législatives dimanche, signant son probable retour à la chancellerie dans un paysage politique bouleversé par la débâcle de l'extrême droite et le retour fracassant des Verts.

International 2 min.

Les Autrichiens sanctionnent l'extrême droite

(AFP) - Dimanche, au terme des élections législatives autrichiennes, Sebastian Kurz et le parti conservateur ÖVP sont parvenus à améliorer leur score de 2017 avec environ 37% des suffrages, soit presque six points de plus qu'il y a deux ans. Un score inattendu quatre mois après que le scandale de l'Ibizagate eut renversé le jeune leader politique de 33 ans.

Mais l'ex-chancelier fait face à une constellation politique complètement nouvelle qui laisse présager de longues négociations pour former une coalition. Portés par la mobilisation internationale sur l'urgence climatique, les Verts enregistrent eux une progression fulgurante, crédités de 14% des suffrages, et sont pour la première fois en position de sceller une alliance avec le vainqueur, selon les projections.

Qui comme partenaire?

A l'inverse, l'extrême droite FPÖ, qui a gouverné jusqu'en mai avec la droite, semble hors-jeu. Le parti perd dix points (16%) et a déjà annoncé qu'il se voyait passer dans l'opposition. L'Autriche connaîtra dans le courant de la semaine les résultats définitifs du scrutin, qui doivent encore intégrer l'important vote par correspondance.

Sebastian Kurz, selon toute probabilité, sera ensuite chargé par le chef de l'Etat de trouver un partenaire pour gouverner, et les difficultés vont commencer. Son parti conservateur ÖVP est certes en position de force, mais aucun allié potentiel ne fera de cadeau au surdoué de la politique autrichienne qui séduit autant qu'il dérange.

Visé dans l'«Ibizagate» l'ex leader FPÖ riposte Heinz-Christian Strache a annoncé vendredi avoir porté plainte contre trois personnes qu'il soupçonne d'être impliquées dans l'affaire de la vidéo filmée à son insu à Ibiza où il se livre à des déclarations compromettantes.

L'ex-chancelier n'a donné aucun indice, dimanche soir, sur la formule de gouvernement qui avait sa préférence. Le premier exécutif Kurz, formé en 2017 avec le FPÖ, n'avait pas résisté à des révélations compromettantes pour l'ex-chef des nationalistes et numéro deux du gouvernement, Heinz-Christian Strache, piégé dans une vidéo qui le montrait à Ibiza proposant des marchés publics à une fausse oligarque russe en échange de fonds occultes.

Après cet Ibizagate, le gouvernement avait implosé en mai, au bout de 18 mois de mandat. Le FPÖ essuie donc un vote-sanction pour le chaos provoqué par l'Ibizagate, aggravé, dans les derniers jours de la campagne, par des soupçons de détournements de fonds au sein du parti.