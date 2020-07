La Belgique a annoncé ce lundi un nouveau durcissement des actions pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Face à une hausse des cas dans le pays, l'objectif est d'«éviter un reconfinement généralisé».

Les autorités belges durcissent leurs mesures

(AFP) - «Les données épidémiologiques sont préoccupantes et nous sommes très préoccupés», a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès lors d'une conférence de presse à l'issue d'un Conseil national de sécurité. Elle a exprimé notamment de «sérieuses inquiétudes» à propos d'«un embrasement épidémiologique important» à Anvers.

Face à cette situation, le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à voir dans le cadre de leur «bulle de contact» a été abaissé de 15 à 5 personnes à partir de ce mercredi pour les quatre prochaines semaines. Les événements publics seront limités à 100 personnes à l'intérieur (au lieu de 200) et 200 à l'extérieur (au lieu de 400) et le port du masque y sera obligatoire.

Le télétravail est «fortement recommandé quand c'est possible», a poursuivi Sophie Wilmès, regrettant qu'il soit «de moins en moins utilisé». Les Belges sont aussi invités à faire leurs courses seuls et à les limiter à 30 minutes.

Le masque obligatoire sur les marchés belges La Première ministre belge Sophie Wilmès a annoncé ce jeudi un renforcement des mesures face à la hausse des cas de coronavirus. Le port d'une protection sera désormais imposé dès samedi dans «tout endroit à forte fréquentation», tandis que la bulle sociale reste maintenue à 15 personnes.

Des mesures renforcées étaient déjà entrées en vigueur samedi, en particulier le port obligatoire du masque dans les endroits à forte fréquentation (marchés, brocantes, rues commerçantes, hôtels...). Le masque est obligatoire depuis le 11 juillet dans les transports en commun, les magasins, les cinémas, les lieux de culte, musées et bibliothèques. Si le port du masque n'est pas requis de façon généralisée, il est obligatoire dans «beaucoup de situations», a souligné Mme Wilmès.

La Première ministre a appelé les Belges à la «patience» et au «courage». «Toutes ces mesures sont faites pour éviter un reconfinement généralisé. Il faut les respecter à tout âge, dans toutes les situations», a-t-elle exhorté, alors que la plupart des infections surviennent chez les moins de 60 ans. Conséquence du contexte actuel, la Foire du Midi a été annulée par le bourgmestre de Bruxelles.

#Covid19 - Suite à l'évolution de l'épidémie depuis jeudi dernier, nous devons prendre la difficile décision d'annuler la #Foiredumidi. Il n'est plus possible de tenir cet évènement vu les nouvelles mesures définies par le #CNS. — Philippe Close (@PhilippeClose) July 27, 2020

Le précédent confinement a été «extrêmement éprouvant pour la plupart de nos concitoyens» et «on est à l'aube d'une crise économique sans précédent», a-t-elle souligné pour expliquer la nécessité d'éviter un nouveau confinement.

A son tour, la Belgique vire «à l'orange» Depuis samedi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies classe le royaume comme une zone à risque, une douzaine de jours après le Luxembourg. Cela signifie que la barre des 20 contaminations par 100.000 habitants a été dépassée ces deux dernières semaines.

En moyenne, 279 personnes par jour ont contracté une infection au Covid-19 au cours de la dernière semaine, contre 163 la semaine précédente. Des chiffres qui ont poussé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à classer le royaume comme une zone à risque, une douzaine de jours après le Luxembourg.

La situation était particulièrement problématique dans la province d'Anvers, qui a enregistré 47% des nouvelles infections la semaine passée, et la Première ministre a appelé les autorités locales à prendre des «mesures fortes» rapidement.

Ce lundi, le pays comptait 66.026 cas recensés depuis le début de la pandémie et 9.821 décès. La Belgique est un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants. Le recensement par les autorités des morts du coronavirus y est un des plus exhaustifs du monde puisque sont intégrés les décès possiblement liés au virus sans que cela ait pu être prouvé par un test.

