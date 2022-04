Difficile pour les rouges wallons de ne pas frémir face au sort réservé par l’électeur aux socialistes de l'Hexagone.

Les angoisses du PS francophone belge

Max HELLEFF

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)- Depuis lundi, Paul Magnette multiplie les interviews dans les médias pressés de l'entendre comparer la situation du PS francophone belge à celle de son homologue français. En récoltant moins de 2 % des voix lors du premier tour de la présidentielle, la maire de Paris Anne Hidalgo n'a pas réussi à rebondir comme d'autres socialistes et sociaux-démocrates ont pu le faire en Allemagne, en Espagne et au Portugal. Et ça craint...

L’ascension des communistes wallons Dans un sondage, le Parti du Travail de Belgique talonne les socialistes et les libéraux qui sont aux commandes du gouvernement régional.

«Toutes les formations de gauche partagent la responsabilité de cette terrible déroute. Je pense que Jean Luc Mélenchon, qui a refusé toute primaire, porte une responsabilité particulière», a déclaré Paul Magnette aux journaux du groupe Sudinfo. «Mais le temps n'est pas de savoir qui est plus fautif que l'autre, ce qui ne fait que prolonger les divisions de la gauche et fait le jeu de la droite. Il faut se boucher le nez et voter Macron aux présidentielles pour éviter le désastre absolu d'une présidence d’extrême droite.»

Le socialiste rejoint ainsi son adversaire direct, le libéral francophone Georges-Louis Bouchez qui s'est placé d'emblée du côté d'Emmanuel Macron.

Menacés par le PTB

A l'heure de faire les comptes pour le second tour de la présidentielle, les voix de Jean-Luc Mélenchon attisent bien sûr l'appétit des candidats Macron et Le Pen, mais rappellent aussi incidemment aux socialistes belges qu'ils sont plus que jamais menacés sur leur gauche par les communistes du PTB.

Toujours dans la même interview, Magnette se renfrogne: «Réduire le succès de Mélenchon à la «gauche radicale» est une erreur pour qui connaît la politique française. La situation n'est en rien comparable avec la Belgique. La Belgique ressemble beaucoup plus au Portugal où le PS fait 40 % et où la gauche radicale s'est effondrée.»

Pourtant, depuis plusieurs années, le PS francophone belge a maille à partir avec le PTB. Un sondage récent donne ce dernier troisième en Wallonie, à quelques encablures des libéraux francophones du Mouvement réformateur et du Parti socialiste de Paul Magnette, toujours premier dans cette région qui lui tient lieu de bastion historique. Mais l'élection présidentielle française a permis au passage à certains socialistes de se prononcer pour davantage de radicalité, tel Thierry Bodson, le secrétaire général du syndicat FGTB, qui avoue un penchant pour Jean-Luc Mélenchon.

Le PS semble quasiment insubmersible

Face aux « cocos » qui disent s'intéresser à la vie des vraies gens, le PS apparaît comme un parti d'establishment, partout aux affaires. En Wallonie, il semble quasiment insubmersible, même s'il recule.

De l’usage de Twitter en politique belge L’utilisation intensive de ce réseau social peut expliquer en partie la capacité des libéraux francophones à dicter l’agenda politique.

Une exception ? Le Soir explique dans un éditorial que si les principaux partis traditionnels restent dans «l'entre-soi» en dépit des bourrasques populistes, c’est aussi parce que le pouvoir s'est créé son pré carré en Belgique. «Il faut aussi rappeler ici, écrit le quotidien de la rue Royale, que l'exercice du pouvoir en coalition dilue de facto la responsabilité «faciale» des décideurs tout autant que la particratie étouffe les voix dissonantes. Ajoutons-y le peu d'empressement des communistes à entrer dans une majorité et l'absence d'extrême droite dans le sud du pays, et l'on comprendra pourquoi ceux qui y tiennent les commandes ont peu de risque de les lâcher.»

Mais un nouveau danger guette : l'abstention. Elle était en nette hausse lors des élections de 2019, dans un pays où le vote obligatoire pousse traditionnellement chacun à avoir une opinion. La base électorale des grands partis se réduit. Et leur légitimité en souffre, à une époque où les sirènes du populisme se montrent très attrayantes, en Belgique comme ailleurs.

