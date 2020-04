Les autorités afghanes ont instauré un confinement à Kaboul, mais peinent à le faire respecter – certaines rues sont noires de monde.

Les Afghanes et le confinement: «24h/24 avec leur bourreau»

Par notre correspondante Sonia Ghezali à Kaboul

En Afghanistan, 444 personnes ont été dépistées positives au Covid-19 selon les chiffres «officiels». Des chiffres sans doute bien en-deçà de la réalité dans un pays où le système sanitaire est l’un des plus précaires au monde. Les autorités ont instauré un confinement à Kaboul, mais peinent à le faire respecter – certaines rues sont désertes, d’autres sont noires de monde.

Le confinement dans la capitale est à l’oeuvre depuis le 28 mars, et devrait durer 21 jours. «Comment survivre sans les quelques afghanis que je réussis à gagner chaque jour en vendant ces fruits secs?», lance un vendeur d’amandes et de noix en vrac en poussant sa charrette sur le bas-côté d’une rue de Dasht-e-barchi dans l’ouest de Kaboul.

Une rue quasi déserte dans la capitale afghane. Photo: AFP

Dans le centre de la capitale afghane, Chicken street, la fameuse rue des antiquaires, est vide. Les artisans et vendeurs de tapis et souvenirs ont décidé de fermer leurs boutiques d’un commun accord. «Il n’y a pas de clients alors on fait comme les vendeurs de Najib Zarab, le plus grand marché de tapis de Kaboul: on baisse le rideau jusqu’à ce que les gens sortent à nouveau», explique Mustafa Qhaderi.

Mustafa ne sort plus désormais sans son masque de chirurgien turquoise et ses gants en latex blancs. «A la maison on garde nos distances les uns avec les autres, explique le père de famille qui vit également avec sa mère de plus de 70 ans comme c’est souvent le cas en Afghanistan où les parents finissent leurs jours dans le foyer de l’un de leurs enfants.

Les enfants continuent à se livrer à leur passe-temps favori, le cerf-volant. Photo: AFP

«On lave les mains souvent et on passe à tout nettoyer», poursuit-il. Il n’aura aucun revenu durant toute la période du confinement, son magasin étant fermé. «Chaque jour je sors acheter des fruits et des légumes mais les prix ont doublé, parfois triplé dit le quadragénaire, soucieux. Une campagne de sensibilisation a été lancée sur les réseaux sociaux, les panneaux publicitaires dans les espaces publics et via les médias (télévision et radios) par les autorités pour informer sur les gestes barrière et l’importance de la distanciation sociale.

Mais «ces mesures préventives sont intenables ici», explique le représentant de Médecins sans Frontières en Afghanistan. Le pays compte plus d’1,2 million de déplacés internes à cause du conflit en cours, qui vivent dans le plus grand dénuement.

Les femmes, victimes collatérales du virus

«Les déplacés comme de nombreux autres Afghans vivent en famille nombreuse dans de très petits logements souvent en terre. Comment peuvent-ils se laver les mains dix fois par jour alors qu’ils n’ont rien?», se demande Julien Raickman.

L'armée nationale afghane procède à la désinfection d'une rue à Kaboul. Photo: AFP

Ces conditions de vie couplées au système sanitaire extrêmement précaire du pays, éprouvé par 40 ans de guerre, laissent présager un désastre humanitaire s’inquiètent de nombreuses ONG. Avec le confinement, les femmes quant à elles sont encore plus vulnérables en Afghanistan où elles sont 87 % à déclarer avoir avoir été victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique au cours de leur vie.

«J’ai été réveillée ce matin à cinq heures par le bruit de notre voisin qui battait sa femme écrivait le 6 avril dernier Hadia Esazada sur twitter. «Rien n’est mis en place pour aider les femmes victimes de violences de la part de leur mari, en permanence à la maison depuis le début du confinement, dit la militante de la société civile. «Elles sont 24h/24 avec leur bourreau», lâche-t-elle.

«En temps normal les violences sont très peu rapportées étant donné l’absence de structures adaptées. Heather Barr, qui est codirectrice en exercice du département Droit des femmes à Human Rights Watch craint une explosion du nombre de violences conjugales qui passeront inaperçues en Afghanistan, souligne-t-elle. «Aucune ligne d’écoute téléphonique nationale à destination des victimes de violences n’existe et il y a très peu de refuges pour femmes qui sont tous financés grâce à des dons». Il n’y a aucun moyen de recueillir les témoignages et les plaintes des victimes, insiste Heather Barr.

La crise sanitaire et la donne politique

Cette épidémie s’ajoute à une crise politique cristallisée autour du président réélu Ashraf Ghani et de son rival dans les urnes et ancien chef de l’exécutif Abdullah Abdullah qui s’est autoproclamé chef de l’Etat le 10 mars dernier. La perspective d’une grave épidémie pourrait modifier la donne politique, dans la mesure où elle va nettement attiser la nécessité d’accélérer un processus de réconciliation.

Telle est du moins l’analyse de Georges Lefeuvre, anthropologue et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques. «L’urgence sanitaire va permettre de gommer les orgueils et les susceptibilités des uns et des autres», ajoute-t-il.

Vue sur Kaboul. Photo: AFP

Ce spécialiste de la région Afghanistan-Pakistan insiste par ailleurs sur la rhétorique des talibans sur les réseaux sociaux. «Ils parlent beaucoup de l’épidémie sur leur site officiel Voice of Jihad et, plutôt que de lister toutes leurs attaques de terrain, et seulement ça comme ils le font d’habitude, ils insistent aussi beaucoup sur le nombre de défections de fonctionnaires et de militaires qui – selon eux – rejoignent en grand nombre leur Islamic Emirate».

Si la guerre continue, avec une augmentation des violences dans les provinces, toutes les parties impliquées dans le conflit, qu’il s’agisse des autorités ou des talibans, vont communiquer de plus en plus largement sur leur mobilisation face à l’épidémie de coronavirus.







