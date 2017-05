Par Christelle Brucker

Juin 2012. Onze nouveaux députés font leur entrée à l'Assemblée nationale à Paris. Fraîchement élus aux législatives, ils viennent du monde entier pour représenter, au sein de l'hémicycle, les Français établis à l'étranger.

Une première, instituée par la réforme territoriale de 2008: "On était une vraie curiosité pour les autres députés", se souvient Philip Cordery. Avec 53% des suffrages exprimés dans la circonscription du Benelux où vivent 330.000 Français, voilà le candidat PS, soutien de François Hollande, au siège numéro 539 de l'hémicycle.

Mai 2017. Galvanisé par un premier mandat "sportif" entre Paris, Luxembourg, Amsterdam et Bruxelles où il réside depuis 15 ans, Philip Cordery se présente à sa propre succession. En pleine campagne, il était à Luxembourg mardi soir. Nous l'avons rencontré.

C'est tout naturellement au Café français, place d'Armes, que Philip Cordery a donné rendez-vous aux citoyens. La petite salle à l'étage suffit: une vingtaine de personnes seulement ont fait le déplacement. Des couples de sexagénaires, retraités pour la plupart et au Luxembourg depuis des décennies.

Un "marcheur" de la première heure

Avant que le député sortant ne déroule son programme, c'est une longue affiche de campagne que sa collaboratrice déroule à côté du pupitre, seul décor de ce meeting. Et sur le papier glacé, à côté de l'énorme mention "Majorité présidentielle", le poing à la rose du parti socialiste ne pèse plus aussi lourd qu'en 2012.

La mention "Majorité présidentielle" côtoie le logo du PS sur l'affiche de campagne

philipcordery2017.fr

Philip Cordery marche désormais pour le président Emmanuel Macron et le revendique. "On peut appartenir à un groupe en gardant une certaine liberté. C'est ce que j'ai fait, en votant contre la déchéance de nationalité par exemple." Quitte à fissurer le groupe majoritaire à l'assemblée en février 2016, comme 91 autres députés socialistes, Philip Cordery vote non et prend ses distances avec le parti.

"J'ai appelé à voter Macron dès le premier tour de la présidentielle. Il représente le mieux mes valeurs sociales démocrates."

"L'Europe n'est pas aboutie"

"Je sentais chez lui ce discours européen très volontariste qui manque en France: depuis le référendum de 2005, les politiques en général ont peur de parler d'Europe car ils pensent que les Français sont anti-européens. C'est faux! C'est juste qu'ils comprennent mal ce que l'Europe peut leur apporter. Et comment pourraient-ils le comprendre dans une Europe qui n'est pas aboutie?"

Pour Philip Cordery, auteur d'un rapport intitulé "Proposition pour un salaire minimum européen", l'idée par exemple d'avoir une monnaie unique mais pas de salaire minimum harmonisé dans l'UE ne colle pas. Il dénonce ainsi une Europe qui flotte "entre deux eaux".

Du concret pour les Français du Luxembourg

Côté éducation, le candidat veut garantir à chaque enfant du Benelux un accès à l'école francophone. Il a d'ailleurs souligné que le Luxembourg fait déjà beaucoup en ce sens. Il plaide également pour l'équivalence automatique et gratuite des diplômes, déjà en vigueur entre les pays du Benelux et à laquelle la France a tout intérêt à adhérer selon lui.

Pour ce qui est de la vie professionnelle, il veut étendre à un an le chômage à l'étranger et donner plus de visibilité aux artisans français avec la création d'un salon annuel. Il veut aussi numériser les démarches consulaires et ouvrir le vote électronique aux élections.



Côté santé, il veut mettre fin à l'injustice de l'assurance dépendance: les droits acquis par les travailleurs ne leur sont pas versés s'ils résident hors du Luxembourg au moment où ils en ont besoin. "Une expérimentation a lieu actuellement en Moselle et Meurthe-et-Moselle et je souhaite la généraliser: le Luxembourg verse un différentiel à la France pour permettre à l'assuré de bénéficier de l'équivalent de la prestation luxembourgeoise pour laquelle il a cotisé."

Enfin, il soutient une coopération entre la Lorraine et le Luxembourg dans le domaine hospitalier: "Le long de la frontière franco-belge, un accord prévoit que les citoyens peuvent se faire soigner, sans autorisation préalable, dans l'établissement le plus proche, peu importe s'il se situe en Belgique ou en France. On doit pouvoir faire la même chose ici."



Pieyre-Alexandre Anglade, grand favori

Pieyre-Alexandre Anglade aux côtés d'Emmanuel Macron

Sarah Boiteux via facebook.com

Face au député sortant, sur qui l'image désastreuse du quinquennat Hollande pourrait avoir déteint, l'équipe Macron a choisi d'investir le jeune et fringant Pieyre-Alexandre Anglade, 30 ans à peine, diplômé de La Sorbonne et de Sciences Po Strasbourg.

A la présidentielle, les Français du Benelux avaient plébiscité Macron. Il est donc fort probable qu'en juin prochain, ce Bruxellois, vierge de tout mandat politique, débarque à l'Assemblée. Peut-être au siège numéro 539?



Les élections législatives auront lieu au Luxembourg les 4 et 18 juin. Philip Cordery sera en meeting à Esch/Alzette ce lundi 29 mai à 19 heures, à la Kulturfabrik.