Le Web Summit tire sa révérence

A Lisbonne, depuis quatre jours, les plus grandes firmes et petites start-up de l'électronique se croisent. Il y est question d'avenir et d'investissements dans des développements. Le Grand-Duché était présent.

Ce jeudi, s'achève le Web Summit qui a réuni le gratin de la high-tech multimédia de la planète à Lisbonne. Et au fil des stands, les visiteurs ont pu croiser les stands de la délégation luxembourgeoise venue en force. Cette année, pas moins de 60 sociétés et start-up ont ainsi fait le déplacement au Portugal pour vanter leur sens de l'innovation.

L'avenir dira si les technologies «made in Luxembourg» ont tapé dans l'œil des investisseurs venus faire leur repérage dans les allées de ce salon où le monde de demain se dessine, se décide.

