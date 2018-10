Le wagon d'un ICE prend feu

Le wagon d'un train ICE a pris feu ce vendredi matin en Allemagne. La dernière partie du train avait pris feu près de Montabaur, en Rhénanie-Palatinat, pour des raisons inexpliquées.

Le wagon s'est enflammé sur la ligne à grande vitesse reliant Francfort à Cologne. Selon la police fédérale allemande à Coblence, les secours ont évacué 510 personnes du train. Les passagers ont été accueillis dans une maison communale. Ce sont des bus de la Deutsche Bahn qui les ont transporté jusque-là. Personne n'a été blessé.

La ligne de chemin de fer entre Siegburg en Rhénanie du Nord-Westphalie et Montabaur a été fermée. Les navetteurs entre Cologne et Francfort doivent s'attendre à des annulations de trains et à des retards pouvant aller jusqu'à 90 minutes.



En raison des importants dégagements de fumée et des travaux d'extinction, la très fréquentée autoroute A3 a dû être fermée dans les deux sens entre Dierdorf et Ransbach-Baumbach. Dans la matinée, l'A3 a été réouverte au moins en direction de Cologne, a annoncé un porte-parole de la police de la route de Montabaur.



Familie vor. Feuerwehreinsatz an der Strecke Montabaur. Zum Glück nichts passiert 🙏 pic.twitter.com/UiAGS40KOK — Ute Lange (@UteLange_) October 12, 2018