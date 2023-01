Les Français de l'étranger ont dû revoter ce vendredi, après la découverte d'un fichier contenant les identifiants de tous les adhérents qui a entraîné l'annulation de leur vote électronique effectué mercredi.

International 3 min.

Congrès du parti socialiste

Le vote du PS entaché par un «acte malveillant»

Thomas BERTHOL Les Français de l'étranger ont dû revoter ce vendredi, après la découverte d'un fichier contenant les identifiants de tous les adhérents qui a entraîné l'annulation de leur vote électronique effectué mercredi.

(avec AFP) «C'est un véritable chahut», souffle Monique Dejean, secrétaire du parti socialiste (PS) français au Luxembourg. La compétition interne au sein du PS pour désigner le futur Premier secrétaire s'en serait bien passée. Le vote effectué par voie électronique par les 300 militants socialistes de l'étranger (dont 7 au Grand-Duché) a dû être annulé jeudi soir.

«Nous avons dû revoter ce vendredi (jusqu'à 16 heures) à cause d'un tableau Excel contenant le nom, la ville de résidence et les identifiants des différents adhérents qui a été envoyé à tous les inscrits. C'est quand même embêtant! Qui nous dit qu'il n'y en a pas eu d'autres?», s'interroge la socialiste. «On ne sait même pas si c'est une bourde ou une fraude, des questions se posent. Et lors du nouveau vote, nous n'avons même pas eu de confirmation d'avoir bien voté», ajoute Monique Dejean.

«L'avenir du PS ne se fera pas au sein de la NUPES» Michael Weber, premier secrétaire fédéral du PS en Moselle, soutient le maire de Rouen, Nicolas Mayer, pour être nommé à la tête du Parti socialiste. Tous les deux souhaitent quitter la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

Le vote des Français de l'étranger avait été confié à un prestataire extérieur, «neutre», mais «dans la journée de mercredi visiblement, il y a eu un bug technique exploité par quelqu'un», qui s'est traduit par «un vol de fichiers», a indiqué à l'AFP la numéro 2 du parti Corinne Narassiguin. Elle déplore «un acte de malveillance» et juge «pas normal qu'un tel fichier existe».

La sincérité du vote remise en question

«On va poursuivre l'enquête», a-t-elle précisé, indiquant à ce stade n'avoir pas connaissance de votes frauduleux, mais l'ensemble du processus de vote a aussitôt été arrêté et annulé, d'autant que le listing a ensuite été envoyé à tous les adhérents.

«L'existence de ce document entache irrémédiablement la sincérité du vote», ont dénoncé les représentants fédéraux de la motion de Nicolas Mayer-Rossignol dans un communiqué, regrettant que «la direction du parti ait échoué à organiser un vote sécurisé».

Monique Dejean fait partie de ses soutiens. Elle considère que le parti socialiste doit sortir de la NUPES et «ne doit pas être sous la mainmise de Jean-Luc Mélenchon». La secrétaire socialiste du Luxembourg souhaite que le PS redevienne «un vrai parti qui fasse rêver comme ce qui a été fait pour l'abolition de la peine de mort ou encore le mariage pour tous».



Les premiers résultats de l'élection

Le vote des adhérents de l'étranger n'a ainsi pas pu être intégré aux résultats du vote national dévoilés ce vendredi matin. «Cela ne changera pas grand-chose, mais le vote des militants de l'étranger représente quand même l'équivalent de trois fédérations», admet Monique Dejean.

La direction sortante affirme que l'actuel Premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui défend l'alliance de gauche NUPES, avec La France Insoumise, le parti communiste français et Europe Ecologique les Verts conclu en mai, sera majoritaire au conseil national du parti (sorte de parlement du parti), car il aurait obtenu entre 49,5 et 51% des voix sur son texte d'orientation soumis au vote jeudi soir.

Réforme des retraites: la CGT pétrole appelle à la grève Les syndicats CGT de la branche pétrole ont appelé ce jeudi à plusieurs mouvements de grève les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février avec «si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage».

Mais le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, qui aurait récolté autour de 31% des voix en se plaçant sur une ligne plus critique vis-à-vis de la NUPES, assure que son rival plafonnerait à 48,5%, ce qui le rend «minoritaire» et donc «en incapacité de diriger le parti».

Le vote des adhérents compte pour deux tiers dans la composition du conseil national, le reste étant obtenu par les élections des premiers secrétaires fédéraux. Les proches d'Olivier Faure affirment qu'une majorité de ces dirigeants départementaux soutiennent le sortant, quand ses adversaires prétendent pouvoir en faire basculer dans leur camp.

La troisième candidate, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, qui souhaitait quitter la NUPES, a obtenu autour de 20% selon les premières remontées.

Après avoir voté sur la ligne directrice du parti cette semaine, les militants socialistes se prononceront une nouvelle fois le jeudi 19 janvier pour départager les candidats au poste de Premier secrétaire du parti.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.