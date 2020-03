La crise sanitaire a momentanément fait place à une certaine cacophonie. Bart De Wever en profite pour porter le fer dans la plaie.

Le virus se propage à la politique belge

Mardi, le ministère belge de la Santé a étendu à tous les hôpitaux le plan destiné à combattre le coronavirus. Dans un premier temps, seuls deux hôpitaux de référence avaient été placés en alerte. Puis, les cliniques universitaires ont été invitées à les rejoindre. Aujourd'hui, toutes les blouses blanches du pays sont susceptibles à un moment donné d’entrer en guerre contre la pandémie.

Un bilan humain inquiétant pourrait expliquer ce dispositif élargi. Mercredi, on comptait trois morts et 314 cas de contamination. Sans parler de tous les cas positifs passés sous le radar à défaut d'être repérés ou confirmés par le corps médical.

A quand la phase 3, celle qui multipliera les quarantaines et imposera aux hôpitaux de déclencher leurs plans d'urgence? La question est sur toutes les lèvres. Pourtant, contre toute attente, c'est une «phase 2 renforcée» qu'a amorcée le gouvernement de la Première ministre Sophie Wilmès. En Wallonie et à Bruxelles, elle a conduit à l’interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes en intérieur. La Flandre, elle, décide au cas par cas.

Ce régime différencié s'explique par la structure fédérale du pays. Loin de dicter des mesures fortes, le gouvernement Wilmès s'est borné à donner des recommandations aux gouverneurs des provinces et aux bourgmestres. Avec pour résultat que, très vite, la confusion s'est installée entre les différents niveaux de pouvoir. Confusion aussitôt récupérée par la N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever qui s'est fait un point d'honneur de critiquer les mesures fédérales. De Wever a mis en doute les «recommandations» visant à interdire les rassemblements intérieurs de plus de 1.000 personnes, estimant qu'il fallait tenir compte de l'impact économique de ces décisions.

«On ne peut interdire des événements à Anvers que sur base d'une ligne de conduite claire et objective formulée par les autorités fédérales, et non sur base d’un avis. Si une telle ligne de conduite est donnée, il faudra qu’elle soit accompagnée d’un fonds d’indemnisation pour éviter un bain de sang économique au secteur et à tous les sous-traitants», a jugé le nationaliste flamand qui est aussi bourgmestre de la ville portuaire. Réponse de la Première ministre: que Bart De Wever «prenne ses responsabilités». Depuis, ce dernier a amorcé une courbe rentrante tout en appelant au déclenchement du plan catastrophe, lequel permettra au fédéral de prendre des mesures sur tout le territoire.

La presse a vu dans cette passe d'armes la volonté de Bart De Wever de revenir dans la course au futur gouvernement fédéral, à la faveur des négociations que mènent les informateurs Patrick Dewael et Sabine Laruelle. «Ce positionnement anti-fédéral de Bart De Wever aura-t-il un impact sur les négociations?», se demande ainsi Le Soir.

Mais pour l'heure, rien ne change. Les chrétiens-démocrates flamands exigent toujours que la N-VA fasse partie du prochain exécutif fédéral. Quant aux libéraux du nord, ils se tâtent.

C'est ici que revient l'idée d'un gouvernement d'urgence. Cet exécutif aux contours toujours vagues aurait à cœur de prendre en main la crise sanitaire au nom de l'intérêt général. Est aussi évoquée la perspective d'un gouvernement d'union nationale où les antagonismes politiques a priori inconciliables de la N-VA et du Parti socialiste francophone pourraient s'effacer le temps que le danger soit écarté. Beaucoup de choses dépendront du bilan humain qu'imposera au pays le virus.