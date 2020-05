Si une partie de l'Europe vit ses dernières heures de confinement, la peur d'un rebond de la pandémie de covid-19 qui a fait près de 280.000 morts prédomine. Des foyers ont fait leur réapparition dans certaines parties du monde notamment à Séoul et Wuhan.

Le virus réapparaît à Séoul et Wuhan

(AFP) - Près de cinq mois après son apparition en Chine fin 2019, la pandémie qui a conduit au confinement de plus de la moitié de l'humanité et mis l'économie mondiale à genoux apparaît sous contrôle dans un nombre croissant de pays. Mais le spectre d'une deuxième, voire d'une troisième vague, brandi notamment par l'Organisation mondiale de la santé, est omniprésent.

La ville de Wuhan, où le virus avait commencé à frapper, est venue le rappeler: les autorités y ont annoncé dimanche un nouveau cas, après plus d'un mois de répit à la suite d'un confinement draconien. Il s'agit de la première contamination depuis le 3 avril. Il s'agit d'un homme de 89 ans résidant dans le district de Dongxihu situé dans le nord-ouest de la ville, ont indiqué les autorités locales.

Le niveau de risque épidémiologique dans ce quartier a été relevé de «faible» à «moyen», ont-elles précisé. Wuhan est considérée comme une zone à risque «faible» depuis la levée de la quarantaine le 8 avril et l'activité y reprend progressivement.

Les risques de la négligence

En Corée du Sud, où la progression du virus avait également été stoppée, la ville de Séoul a dû de son côté ordonner la fermetures des bars et discothèques, après de nouveaux cas de propagation. Ce nouveau foyer «fait prendre conscience que ce genre de situation peut se présenter n'importe quand», a souligné dimanche le président sud-coréen Moon Jae-in. «Ce ne sera pas fini avant que ce soit vraiment fini», a-t-il martelé.

Plus d'une cinquantaine de nouveaux cas de contamination ont été rattachés à un homme de 29 ans testé positif après avoir fréquenté cinq clubs et bars le week-end précédent à Itaewon, l'un des quartiers branchés de la capitale. Les autorités sanitaires redoutent une flambée de nouvelles contaminations. Car on estime à 7.200 le nombre de personnes ayant également fréquenté les cinq établissements en question.

«La négligence peut entraîner une explosion des infections», a déclaré le maire de Séoul, Park Won-soon, précisant que la fermeture serait maintenue jusqu'à nouvel ordre. Il a aussi demandé aux personnes s'étant rendues dans ces établissements de se faire connaître.

La province de Gyeonggi, qui entoure Séoul et compte 12 millions de personnes, a aussi décrété la fermeture de 5.700 établissements pour deux semaines à compter de dimanche. Sur les 34 nouveaux cas positifs au covid-19 répertoriés dimanche en Corée du Sud, 24 étaient liés au foyer d'Itaewon, selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies.

Le pays était pourtant en train de retrouver une vie normale. Les autorités avaient assoupli mercredi les règles de distanciation sociale, en vigueur depuis mars. Le nouveau foyer de contamination «fait prendre conscience de ce que ce genre de situation peut se présenter n'importe quand, même lors de la phase de stabilisation», a déclaré dimanche M. Moon.

