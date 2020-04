Reporters sans Frontières a publié mardi son classement mondial annuel sur les conditions d'exercice du quatrième pouvoir. Si le Luxembourg maintient sa 17e place, l’ONG estime que la pandémie amplifie les menaces qui pèsent déjà sur le journalisme.

Le virus bat en brèche la liberté de la presse

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL Reporters sans Frontières a publié mardi son classement mondial annuel sur les conditions d'exercice du quatrième pouvoir. Si le Luxembourg maintient sa 17e place, l’ONG estime que la pandémie amplifie les menaces qui pèsent déjà sur le journalisme.

«La décennie à venir sera décisive pour l’avenir du journalisme», prévient Reporters sans frontières (RSF) qui évalue chaque année la liberté de la presse dans 180 pays. Dans l'édition 2020 de son classement, publié mardi, le Luxembourg conserve sa 17e place, derrière ses voisins allemands et belges, respectivement à la 11e (+2) et 12e position (-3), Mais largement devant la France, qui prend la 34e place (-2). Globalement, la liberté de l’information est jugée «satisfaisante» (18%), voire «bonne» dans seulement un quart des 180 Etats.

Pour l’ONG, il existe une corrélation évidente entre la répression de la liberté de la presse en pleine épidémie du covid-19 et la place des différents pays dans ce classement mondiale. Une nouvelle menace qui s’ajoute donc aux cinq autres identifiées, telles que la crise géopolitique, technologique ou démocratique. Selon RSF, la pandémie «met en lumière et amplifie les crises multiples qui menacent le droit à une information libre, indépendante, pluraliste et fiable».

En Chine - 177e sur 180 pays - la répression envers les journalistes et les lanceurs d’alertes par la mise en place de «dispositifs de censure massifs» a contribué à ce que l’épidémie se propage. En Irak, qui se place à la 162e place (-6), l’agence de presse Reuters a vu sa licence suspendue, quelques heures après la publication d’une dépêche remettant en cause les chiffres officiels du nombre de cas de coronavirus.

«La crise sanitaire est l’occasion pour des gouvernements autoritaires de mettre en œuvre la fameuse “doctrine du choc”», dénonce Christophe Deloire, directeur général de RSF. Cette stratégie, théorisée en 2007 par la journaliste canadienne Naomi Klein, consiste à «profiter de la neutralisation de la vie politique, de la sidération du public et de l’affaiblissement de la mobilisation pour imposer des mesures impossibles à adopter en temps normal», explique Christophe Deloire.

Au Brésil (107e) et aux États-Unis (45e), les présidents Bolsonaro et Trump redoublent d’hostilité vis-à-vis des journalistes, accusés de propager la peur au sein de la population, et «encouragent la haine» dans leur pays respectif, note RSF. Et l’Europe n’est pas épargnée. En Hongrie, (89e), le Premier ministre Viktor Orbán a fait voter une loi dite «coronavirus», qui prévoit des peines de cinq ans de prison pour diffusion de fausses informations.

Plainte auprès de l'ONU

Alors pour que cette décennie ne soit pas «funeste», le président de l’ONG appelle tous les «humains de bonne volonté» à se mobiliser pour que les journalistes puissent exercer «cette fonction essentielle d’être les tiers de confiance des sociétés».

De son côté, RSF a déposé une plainte auprès de l’ONU, le 13 avril dernier, pour demander la dénonciation des États qui, au prétexte de la pandémie, «violent le droit à l’information», mettant ainsi en danger «la santé des personnes, sur leur territoire comme dans le reste du monde».





