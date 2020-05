Alors que le déconfinement général est levé depuis lundi au Luxembourg, la pandémie continue de faire des victimes à travers la planète. Etats-Unis en tête.

Le virus a fait près de 284.000 morts dans le monde

(AFP) - Le covid-19 n'en a pas fini de faire des victimes. Depuis le début de la crise, le virus a fait près de 284.000 morts dans le monde, selon un dernier bilan. Au total, ce sont plus de 4,14 millions de cas diagnostiqués dans les 195 pays et territoires touchés.

Avec plus de 80.000 décès, les Etats-Unis apparaissent comme le pays le plus lourdement impacté. Suivent le Royaume-Uni (32.065), l'Italie (30.739), l'Espagne (26.744) et la France (26.643).

Si de nouveaux foyers d'infections voient le jour, la France a toutefois commencé son déconfinement, le 11 mai, permettant ainsi à ses habitants de sortir sans attestation dans un rayon de 100 km autour de leur domicile. La plupart des commerces peuvent rouvrir, en respectant des mesures de distanciation physique, mais, comme au Luxembourg, les bars, restaurants et cinémas gardent portes closes.

En Espagne, à l'exception de Madrid et Barcelone, la moitié des habitants peuvent de nouveau s'installer aux terrasses des bars et restaurants. Aux Pays-Bas, les écoles primaires et garderies rouvrent partiellement. En Belgique, la plupart des commerces accueillent à nouveau des clients. L'Ukraine a rouvert ses terrasses de restaurants, musées, salons de beauté, cliniques dentaires, parcs et squares. De son côté, le Royaume-Uni a prolongé son confinement au moins jusqu'au 1er juin.

Le président Vladimir Poutine a ordonné la fin, dès mardi, de six semaines chômées obligatoires en Russie, donnant le coup d'envoi d'un déconfinement progressif et régionalisé. Vont ainsi rouvrir dans certaines régions les entreprises des «secteurs de base», tels que le bâtiment, l'industrie, l'agriculture. En revanche, à Moscou, principal foyer épidémique du pays avec la moitié des quelque 220.000 cas recensés, restera confiné au moins jusqu'au 31 mai. Seuls les chantiers et les industries pourront reprendre mardi.

Mike Pence en quarantaine?

La Chine a fait état, mardi, d'un seul nouveau cas de contamination au covid-19, un reflux dans la contagion après un rebond d'une trentaine de cas enregistrés en deux jours. Toutefois, preuve d'un retour progressif à la normale, le parc Disneyland de Shanghai a rouvert ses portes au public. Il s'agit du premier site Disney dans le monde à accueillir de nouveau des visiteurs depuis le début de la pandémie.

De son côté, Donald Trump a évoqué lundi la possibilité de limiter ses contacts avec son vice-président Mike Pence dont il a semblé confirmer qu'il était en «quarantaine» après un cas de coronavirus dans son entourage.

