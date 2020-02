Les éoliennes ont fourni l'an dernier à peine 1/6ème de l'électricité consommée sur le continent. Mais les 15 gigawatts supplémentaires installés en 2019 restent insuffisants pour remplir les objectifs du «pacte vert» européen.

Le vent fournit 15% de l'électricité européenne

(AFP) - Le continent européen dispose désormais de 205 GW de capacités éoliennes. En 2019, l'énergie produite grâce aux vents a permis de couvrir 15% de la demande électrique dans l'UE à 28 (après 14% en 2018 et 11,6% en 2017, avec de fortes disparités selon les pays). Le Royaume-Uni a tiré cet essor avec 2,4 GW installés (en mer et sur terre), suivi de l'Espagne (2,3 GW terrestres, un saut inédit depuis 2009). Arrivent ensuite l'Allemagne (2,2 GW en mer et sur terre), la Suède et la France (respectivement 1,6 GW et 1,3 GW, terrestres uniquement).

L'Allemagne, qui a longtemps été moteur du continent, est en repli, avec en 2019 les branchements de nouvelles capacités terrestres (1,1 GW) à leur plus bas depuis l'an 2000, souligne l'association du secteur WindEurope. Et au vu des investissements annoncés, cette année «ne fera pas bien mieux».

Au Luxembourg, par contre, et le parc éolien et la production d'électricité sont en plein boom. C'est ainsi qu'en 2018, près de 254,5 megawatts/h ont été produits via la force des courants d'air, soit trois fois plus que cinq ans auparavant.

Au total, les installations nouvelles ont crû de 27% par rapport à 2018, la 2e meilleure performance enregistrée. Pour autant, ce rythme «devrait doubler pour permettre d'atteindre les objectifs» du Pacte vert porté par la nouvelle Commission européenne et la neutralité carbone en 2050.

Les énergies renouvelables gagnent du terrain Le Luxembourg sera en mesure d'atteindre les 11% d'énergies renouvelables dans sa consommation en 2020. Le ministre Claude Turmes l'affirme au vu du développement de l'éolien et du photovoltaïque sur le pays.

«L'Europe ne construit pas assez de fermes éoliennes», souligne ainsi le président de WindEurope, Giles Dickson. L'expansion de cette énergie «requiert une approche nouvelle, en termes de planification comme de délivrance des permis, mais aussi des investissements continus dans les réseaux. A l'UE de s'assurer qu'ils soient ambitieux, et concrétisés», ajoute M. Dickson.