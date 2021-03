Le sérum du laboratoire suédo-britannique «n'est pas associé» à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé jeudi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Le vaccin AstraZeneca jugé «sûr et efficace»

(AFP) - «Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire: il s'agit d'un vaccin sûr et efficace», a déclaré jeudi la directrice exécutive de l'EMA, Emer Cooke, lors d'une visioconférence. «Ses avantages dans la protection des personnes contre le Covid-19, avec les risques associés de décès et d'hospitalisation, l'emportent sur les risques possibles», a ajouté Mme Cooke.

Le régulateur européen, basé à Amsterdam, «a également conclu que le vaccin n'était pas associé à une augmentation du risque global d'événements thromboemboliques ou de caillots sanguins», a précisé la directrice. Mme Cooke a toutefois expliqué que l'EMA «ne peut exclure définitivement» un lien entre le vaccin élaboré par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et des troubles de la coagulation rares.

Une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, la France et le Luxembourg, ont suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin, après le signalement d'effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots. Dans un communiqué commun publié jeudi soir, ministère d'Etat et ministère de la Santé indiquent que «le Luxembourg reprendra la vaccination avec le vaccin AstraZeneca à partir du vendredi 19 mars dans le cadre de la campagne de vaccination». Soit l'application du plan initial, puisqu'aucune injection de nouvelles doses de ce sérum n'était prévue avant cette date.

Cette annonce intervient quelques minutes après que la Commission n'annonce qu'elle allait activer une procédure contractuelle pour résoudre le conflit avec le laboratoire dont les livraisons de vaccins anti-Covid sont nettement inférieures aux chiffres prévus initialement. «Nous avons l'intention d'envoyer une lettre à AstraZeneca, une lettre qui va nous permettre d'engager un dialogue avec l'entreprise dans le cadre d'un processus de résolution de conflit», a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen à Bruxelles.

Chaque partie a la possibilité d'envoyer une lettre à l'autre partie pour l'inviter à participer à une procédure de résolution de conflit qui aura lieu 20 jours plus tard entre les dirigeants exécutifs de la Commission européenne et de la société, a précisé un autre porte-parole. «Le but est d'arriver à une résolution du conflit sur une base de bonne foi pour faire en sorte que le conflit puisse être résolu de manière satisfaisante pour tout le monde», a-t-il expliqué.

«Il ne faut pas sous-estimer, pour une grande entreprise comme AstraZeneca, le préjudice qui lui est causé lorsque l'UE pose un tel acte» en engageant une procédure de résolution de conflit, a commenté un haut responsable européen. Le laboratoire AstraZeneca doit livrer au deuxième trimestre 70 millions de doses de son vaccin anti-Covid - dont l'utilisation est actuellement suspendue par plusieurs pays -, beaucoup moins que les 180 millions promises dans le contrat signé avec l'Union européenne.

Au premier trimestre, l'UE devrait avoir reçu au total quelque 30 millions de doses d'AstraZeneca, contre 90 millions prévues par le groupe pharmaceutique suédo-britannique. Alors que l'américain Pfizer a résolu rapidement ses difficultés de production de vaccins, «il y a un problème spécifique à AstraZeneca. Il y a une grande suspicion dans les milieux européens (que le groupe) a vendu plusieurs fois les mêmes doses et n'est pas capable» en conséquence d'assurer ses livraisons à l'UE, souligne le haut responsable.