Le transport de la neige par hélicoptère fait débat

La ministre française de l'Ecologie, Elisabeth Borne, reçoit ce jeudi des représentants de stations de ski après la décision de la Haute-Garonne de déverser de la neige par hélicoptère. Avec le changement climatique, l'horizon s'assombrit pour certaines stations.

(AFP) - En France, la ministre de l'Ecologie avait condamné ce week-end la décision de la Haute-Garonne de déverser de la neige par hélicoptère sur la station de Luchon-Superbagnères, dans les Pyrénées. Elisabeth Borne s'entretiendra ce jeudi avec «les représentants des professionnels et élus concernés par l'avenir des stations de ski pour travailler sur des solutions d'adaptation des stations de montagne au changement climatique».

L'opération avait duré deux heures et demie pour transporter environ 50 tonnes de neige. Avant cela, la station de Montclar, située à 1.350 mètres d'altitude dans les Alpes, avait elle aussi transporté de la neige par hélicoptère. L'opération avait alors duré trois heures et nécessité 400 litres de gasoil.



«Enneiger des stations de ski par hélicoptère n'est pas une voie possible», avait jugé Elisabeth Borne. «On ne peut pas à la fois avoir des stations qui sont victimes du dérèglement climatique, elles n'ont plus de neige et, en même temps, qu'elles contribuent à aggraver le dérèglement climatique», a précisé la ministre.

Toujours plus haut

Si la réduction de l'enneigement touche depuis une quarantaine d'années la moyenne montagne, autour de 1.500 mètres, elle va désormais frapper plus haut, au-dessus de 2.000 m, estime Météo-France. Selon deux études publiées en 2019 impliquant Météo-France, qui portent sur les stations dans les Alpes et les Pyrénées, «l'impact du réchauffement sur l'enneigement dans les stations est fort dès 1,5°C de réchauffement planétaire». Et, «au-delà de 3°C, la neige de culture ne suffit plus à compenser la réduction d'enneigement naturel».