Une partie de la droite flamande demande que la mission d’information royale soit remise entre les mains du nationaliste Bart De Wever

International 3 min.

Le temps se gâte pour Paul Magnette

Une partie de la droite flamande demande que la mission d’information royale soit remise entre les mains du nationaliste Bart De Wever

De notre correspondant Max Hellef (Bruxelles) - Le temps se gâte pour Paul Magnette et son «arc-en-ciel», cette coalition unissant les socialistes, les libéraux et les écologistes qu’il aimerait voir demain gouverner la Belgique. A peine avait-il été confirmé une seconde fois dans sa mission d’informateur royal que les critiques se sont multipliées, singulièrement au nord du pays.



La charge a commencé avec une sortie dans la presse de Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). En résumé, le «patron des patrons» rappelle à Paul Magnette que toute politique, aussi généreuse soit-elle, implique un financement durable. Il demande au socialiste de presser le pas: «Je ne me prononce pas (sur la future coalition). Je dis qu’il est temps de revenir à la réalité, et de rédiger un accord de gouvernement circonstancié (…) Je soutiens qu’il faut aller vite, sans cela nous subirons sous peu un triple black-out : économique et social, écologique, politique et démocratique.»

Des bémols à l'optimisme de Paul Magnette L’informateur belge présente un nouveau rapport au roi, ce lundi. Sa capacité à former un gouvernement « arc-en-ciel » reste toutefois à démontrer.

L’avertissement patronal a été suivi par la montée au créneau de plusieurs hommes politiques flamands. Ceux-ci souhaitent que la mission Magnette soit interrompue. Or, Paul Magnette a logiquement jusqu’au 9 décembre pour mener à bien la tâche qui lui a été confiée.

Ainsi, pour le chrétien-démocrate flamand Pieter De Crem, certaines propositions avancées par Paul Magnette sont impossibles à digérer.

Le chapitre social fait peur à la droite flamande. Pour les chrétiens-démocrates du CD&V, un retour sur l’âge de la pension (reportée à 67 ans par le gouvernement Michel dès 2030) ou l’octroi d’une indemnité aux travailleurs du privé démissionnaires sont inacceptables. «Quand ces mesures seront répercutées en Flandre, je pense qu’on sera arrivé au bout du rouleau», estime De Crem. Son collègue de parti, l’actuel ministre de la Justice Koen Geens, appelle pour sa part la N-VA et le PS à essayer à nouveau de s’entendre, ce qui annihilerait de facto une coalition de centre-gauche – «l’arc-en-ciel».

Mission prolongée pour Paul Magnette Le président des socialistes belges se dit à nouveau optimiste quant à ses chances de mener à bien son travail en vue de la formation du prochain gouvernement. Le roi attend ses propositions pour le 25 novembre désormais.

Plus largement, des voix s’élèvent en Flandre pour demander que Bart De Wever reprenne le flambeau et tente à son tour de rassembler le PS et la N-VA dans un même gouvernement, en dépit des échecs constatés ces derniers mois. A défaut de réussir, la voie serait clairement tracée pour de nouvelles élections. Sans autre garantie de former toutefois un gouvernement...

Paul Magnette ne désespère pas pour autant. Au cours de la semaine écoulée, il a transmis aux dix partis qui participent à ses discussions de nouvelles propositions davantage acceptables par la droite. L’un de ses objectifs est d’emporter l’assentiment des libéraux flamands de l’Open-VLD, mathématiquement nécessaires à la formation d’un gouvernement arc-en-ciel. Mais ceux-ci sont divisés en deux camps: ceux qui craignent «l’aventure» proposée par Paul Magnette et ceux qui estiment qu’il faut oser se «déscotcher» de la N-VA. A la tête de ces derniers, on trouve la présidente du parti, Gwendolyn Rutten, pressentie pour devenir Première ministre.

Quant au nouveau leader du Mouvement réformateur (libéral francophone) Georges-Louis Bouchez, il se dit disposé à travailler avec la N-VA sur le socio-économique. Par contre, si le parti de Bart De Wever entend faire du communautaire – sous-entendu prôner une autonomie élargie pour la Flandre au détriment de la cohésion du pays - «ce ne sera alors sans le Mouvement réformateur», a-t-il prévenu.