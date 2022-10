La ville de Liège veut aider un habitant sur deux à faire face aux factures énergétiques, mettant la région dans l’embarras.

Le tarif social fait débat en Wallonie

Max HELLEFF La ville de Liège veut aider un habitant sur deux à faire face aux factures énergétiques, mettant la région dans l'embarras.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)



La ville de Liège fait le buzz depuis plusieurs jours en raison de son projet d'octroyer le tarif social sur le gaz et l'électricité à plus de 50% de sa population. Les ménages dont le montant des factures énergétiques oscille entre 10% et 15% du salaire net pourront y bénéficier d'une aide exceptionnelle de la part du CPAS, le centre public d'action sociale.

Traditionnellement dirigée par les socialistes, la ville explique cette mesure par les innombrables demandes d'aide qu'elle reçoit. Liège se débat avec d'importants problèmes de pauvreté et abrite notamment de nombreuses familles monoparentales.

Le tarif social est prolongé jusqu'à fin mars 2023

Selon le président du CPAS de Liège, Jean-Paul Bonjean, une personne dont le salaire net est de 2.000 euros et dont la facture énergétique est d'au moins 200 euros entre pleinement dans ces conditions. « L'idée est clairement qu'en plus de ceux et celles qui sont déjà ''éligibles'', la classe moyenne inférieure bénéficie aussi de ces aides vu le contexte exceptionnel et incompréhensible de cette crise », a-t-il confié à La Dernière Heure. 100.000 personnes seraient concernées.

Mais pour généreuse qu'elle soit, cette décision a d'importantes implications. Le risque est bien qu'elle fasse boule de neige et qu'elle se mue en arme électoraliste.

En septembre dernier, la Wallonie a décidé d'étendre une nouvelle fois le tarif social afin de répondre aux différentes crises jusqu'au 31 août 2023. Coût : dix millions d'euros. La même mesure avait permis aux Wallons les moins nantis de traverser la période du covid, à un moment où l'économie était pratiquement à l'arrêt. Puis, elle avait été prolongée une première fois en raison des inondations du mois de juillet 2021, qui avaient durement frappé les vallées liégeoises.

Selon certains calculs, la décision liégeoise d'élargir les critères d'octroi du tarif social sur les factures énergétiques pourrait concerner 1,094 million de personnes en plus en Wallonie si toutes les communes décidaient d'imiter la Cité ardente.

Le budget que destine la région à cette aide, calibrée pour environ 50.000 personnes, exploserait littéralement. Avec, en filigrane, une pression qui s'exercerait sur ceux qui ont les moyens de payer leur gaz et leur électricité sans recourir au tarif social. «Qui va payer ce tarif social? Peut-être des gens qui peuvent se le permettre. Mais on ne peut pas laisser 50% de la population dans un stress financier », estime néanmoins l'économiste Bruno Colmant.

La mise au point du ministre régional

L'économiste Philippe Defeyt juge pour sa part que les factures de gaz et d’électricité peuvent recouvrir des réalités bien différentes. Elles peuvent en effet résulter de la nécessité de chauffer un logement mal isolé ou, à l'inverse, être la conséquence d'une forte consommation liée aux loisirs (piscine, jacuzzi, etc.). Il faut pouvoir faire le tri.

C'est pourquoi le ministre régional en charge du dossier, l'écologiste Philippe Henry, a mis les points sur les «i», jeudi. Il est favorable au tarif social, mais craint que chaque commune wallonne n'applique ses propres mesures en matière d'aides financières face aux montants des factures énergétiques. Ce statut privilégié doit servir à aider les plus précaires, non les ménages aisés. Ils demandent aux centres publics d'action sociale de procéder au cas par cas, afin d'aider ceux qui en ont vraiment besoin.

