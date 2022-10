Les membres de l’équipe De Croo gagneront 8% en moins au nom de la «sobriété politique».

«Sobriété politique»

Le salaire des ministres belges sera raboté

Max HELLEFF

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles).

En pleine crise du pouvoir d'achat, les propos d'un secrétaire d'Etat ont déclenché une véritable tempête sur les réseaux sociaux et dans les médias. «Un ministre gagne entre 14.000 et 15.000 euros, quelque chose comme ça», a lâché sur le plateau de RTL-TVI Mathieu Michel, un libéral francophone en charge du portefeuille de la Digitalisation. Cette estimation était en réalité trop haute par rapport à son salaire réel de 11.000 euros.

Le tollé qui a suivi a donné une opportunité inespérée au Premier ministre Alexander De Croo de raboter de 8% le salaire de tous les membres de son gouvernement au nom de la «sobriété politique». De Croo avait précisément proposé quelques jours auparavant d'étudier une telle diminution.

L'affaire n'en est pas restée là. Les parlementaires et les membres des autres gouvernements du pays sont désormais invités à en faire de même. Les socialistes Elio Di Rupo et Rudi Vervoort, respectivement ministres-présidents wallon et bruxellois, ont marqué leur accord.

Une démarche hautement symbolique

La démarche, comme on s'en doute, est hautement symbolique. Pour l'ensemble du gouvernement fédéral, la mesure devrait permettre d'épargner quelque 456.000 euros. Une somme négligeable en regard du déficit public de la Belgique qui dépasse cette année les 30 milliards d'euros. Plusieurs quotidiens rappellent au passage qu'un salaire de ministre ne pèse rien en comparaison des rentrées d'un chef de grande entreprise ou d'un sportif de haut niveau

Mais pour Alexander De Croo et son équipe, il importe de montrer aux Belges que le gouvernement peut lui aussi se serrer la ceinture. Récemment, le Premier ministre avait déclaré qu'il fallait s'attendre à «cinq à dix hivers difficiles». Cette affirmation était mal passée, aucune nouvelle mesure concrète n'ayant été avancée simultanément.

Pour le politologue Jean Faniel cité dans les colonnes du Soir, Alexander De Croo peut ainsi «envoyer un signal aux socialistes, aux écologistes et éventuellement aux syndicats qui consisterait à faire valoir au moment où ils réclament une révision de la loi de 1996 – afin d'élargir les négociations salariales – que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Garantir l'indexation ne serait pas acquis et peut-être faudrait-il même raboter les salaires pour rendre de la compétitivité aux entreprises.»

Pas de remise en question du mécanisme d'indexation

Pour l'instant, personne n'a osé remettre en question le mécanisme d'indexation qui lie le niveau des salaires et des allocations sociales au coût de la vie. Au contraire, des personnalités libérales réputées pour leur proximité avec le patronat se sont prononcées en faveur d'une diminution des salaires des ministres tout en rejetant l'idée de toucher à l'index.

Le gouvernement De Croo marche sur des œufs. En dépit de l'index et des mesures de soutien, tous les indicateurs montrent que le pouvoir d'achat des Belges s'est fortement érodé ces derniers mois et que le risque accru de glisser vers la pauvreté existe bel et bien pour la petite classe moyenne.

La polémique retombée, le gouvernement s'est remis autour de la table pour confectionner le budget, réformer le marché du travail et les mesures de compétitivité. Mais les discussions achoppent sur la taxation des surprofits dans le secteur de l'énergie. La ministre en charge du dossier, l'écologiste Tinne Vanderstraeten, voudrait aller plus loin que le cadre européen et taxer davantage les fournisseurs d'énergie. Sa proposition est loin de faire l'unanimité à la droite du gouvernement.

