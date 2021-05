Le très rigoriste ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, se retrouve isolé dans la gestion sanitaire face au «lobbying Tomorrowland». Ou quand la soif de revivre normalement prend le pas sur la prudence.

Le sage Vandenbroucke sous les critiques

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Samedi, un rassemblement au Bois de la Cambre (Bruxelles) destiné à protester contre les mesures anticovid n’a pas dépassé les 500 personnes. Parallèlement, le collectif «L’abîme», qui avait organisé une fête non autorisée début mai au même endroit sous l’appellation «La Boum 2», a cette fois renoncé à une «boum test» que les autorités avaient interdite.

La rébellion qui allait crescendo depuis plusieurs semaines parmi la jeunesse semble marquer une pause. Le vaste plan de déconfinement annoncé le 11 mai dernier par le Premier ministre Alexander De Croo n’y est pas étranger. Dès le 9 juin, l’horeca sera complètement rouvert, les camps scouts pourront être organisés et un certain nombre d’événements pourront se tenir durant l’été, en respectant un nombre maximum de personnes et les mesures sanitaires d’usage. Si les festivals de musique de Dour et de Werchter ainsi que Les Ardentes (Liège) ont malgré tout déclaré forfait, le Pukkelpop a annoncé une édition à pleine capacité. Quant à l’emblématique Tomorrowland, il se tiendra bien à la fin août, à Boom, en Flandre.

Tous les responsables politiques belges se sont montrés ravis d’offrir ainsi un bol d’air à la population. Tous, sauf un : le très rigoriste ministre de la Santé Frank Vandenbroucke n'a pas apprécié le déconfinement tel qu'il a été annoncé. Il a dû plier face à l’exigence du ministre-président flamand Jan Jambon de permettre aux festivals du nord du pays d’accueillir le public cet été. Il a boudé la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation, tout en faisant savoir qu’il tenait beaucoup à ce que les balises chiffrées (vaccination, occupation des unités de soins intensifs, etc.) soient respectées pour envisager les futurs assouplissements.

Polémique relancée

Frank Vandenbroucke s’est abstenu de toute polémique. Mais l’opposition au gouvernement De Croo s’en est chargée pour lui. Le président du CDH humaniste, Maxime Prévot, dénonce ainsi un «Comité de concertation Tomorrowland». «L'histoire de la gestion de la crise en Belgique a été une histoire de lobbying, accuse-t-il. Et le dernier en date: le puissant lobbying flamand pour permettre que Tomorrowland puisse se tenir (…) Il y a quand même une incohérence très forte entre ce qui est tout d'un coup autorisé à relativement brève échéance et les secteurs qui ont dû pâtir d'une série de décisions qui apparaissaient très strictes».

Prévot pense notamment aux événements culturels, astreints à se tenir devant un public trop réduit pour être rentables.

Dernièrement, Frank Vandenbroucke avait déclaré qu’un retour à la vie normale lui semblait possible en «septembre/octobre». Mais la vitesse et les balises du déconfinement annoncé lui paraissent manifestement trop audacieuses. Reste à savoir si l’histoire lui donnera raison. En juin 2020, Sophie Wilmès, qui était alors Première ministre, avait déconfiné largement avant de rétropédaler. Les mesures avaient été revues rapidement face au rebond soudain de la pandémie, la vis resserrée et le gouvernement étrillé par la presse pour son inconséquence.

Pour l’instant, la nette amélioration de la situation sanitaire et le rythme accru de la vaccination plaident pour ceux qui ont poussé en faveur d’un déconfinement XXL, dont le Premier Alexander De Croo. Reste que ce déconfinement a déjà fait une victime : le duo soudé que formaient De Croo et Vandenbroucke depuis octobre dernier et la formation du gouvernement Vivaldi. Pour Dave Sinardert, politologue à la VUB, «ce tandem s'est effondré».

