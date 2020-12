La formule anti-covid développée par Pfizer/BioNTech a été approuvée pour une utilisation au Royaume-Uni. La campagne de vaccination pourrait débuter dès la semaine prochaine.

Le Royaume-Uni partant pour le vaccin Pfizer

(AFP) - Alors que le pays entame un déconfinement progressif, à compter de mercredi, le Royaume-Uni vient d'officialiser l'usage du vaccin contre le covid-19 de Pfizer/BioNTech. Une urgence dans l'Etat européen qui a payé le plus lourd tribut à l'épidémie avec 58.448 morts depuis le printemps.

Les Etats européens inégaux face aux effets du covid A étudier comment le virus a affecté 31 pays du continent européen, l'OCDE note que le Luxembourg a, pour l'instant, mieux su gérer la crise socio-économique que sanitaire.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, n'a pas hésité à qualifier cette décision de «moment historique». Après cette première autorisation au monde, les doses du vaccin devraient arriver «dans les prochains jours» à Londres qui en a commandé 40 millions de doses au total pour 2020 et 2021. «Nous nous attendons à ce que le déploiement du vaccin au Royaume-Uni réduise le nombre d'hospitalisations de personnes à haut risque», a de son côté déclaré Ugur Sahin, patron de BioNTech.

Le calendrier s'accélère

Les espoirs d'une parade contre le covid-19 se précisant, chaque pays réfléchit à sa stratégie de vaccination. Au Luxembourg, le Premier ministre a avancé une possible arrivée des premières doses de sérum pour la mi-décembre. Pour cet arrivage, seules 15.000 des 420.000 doses attendues seraient alors disponibles. Xavier Bettel, à titre personnel, a exprimé son souhait de ne pas imposer une vaccination obligatoire.

La France envisage, elle, une session de vaccination grand public au printemps (non obligatoire là aussi). Le président Emmanuel Macron prévoit «une première campagne très ciblée, avec des vaccins de première génération», réservée aux personnes les plus vulnérables début 2021, suivie d'une autre «plus large», qui s'ouvrira «quelque part entre avril et juin».

La Belgique opte pour une vaccination volontaire Les autorités veulent rassurer les citoyens en ne leur imposant pas le ou les futurs vaccins.

Mardi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé avoir reçu les demandes d'autorisation sur le continent de Pfizer/BioNTech et de Moderna pour leurs vaccins respectifs. Deux formules qui affichent toutes deux un taux d'efficacité proche de 95%. Le régulateur devrait se prononcer sur le vaccin du tandem américano-allemand le 29 décembre «au plus tard» et sur celui du concurrent américain d'ici au 12 janvier.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'Agence américaine des médicaments a aussi été sollicitée par Pfizer/BioNTech et, depuis lundi, par Moderna. En cas de feu vert, les deux vaccins pourraient être disponibles dès ce mois-ci aux Etats-Unis (268.103 décès liés au covid). La vaccination contre le Covid-19 devrait y être offerte en priorité, dans la première phase, aux professionnels du secteur de la santé ainsi qu'aux résidents des maisons de retraite. Ces deux populations représentent de l'ordre de 24 millions de personnes aux Etats-Unis.

Une autre piste Des chercheurs de l'université américaine de Pennsylvanie tentent, en partenariat avec la société de biotechnologie Regeneron, de développer un spray nasal qui protégerait du covid-19. L'idée est de s'appuyer sur le principe de la thérapie génique en introduisant via le nez et la gorge du matériel génétique dans des cellules amenées en réponse à produire de puissants anticorps empêchant les infections . L'université et Regeneron prévoient de terminer d'ici janvier leurs tests sur les animaux avant de demander le feu vert pour des tests sur l'homme







