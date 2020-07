Le souverain belge demande la mise en place «d’un gouvernement stable et résolu» et livre son approche du «monde d’après».

Le roi Philippe esquisse la Belgique de demain

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - C’est une Fête nationale particulière que s’apprête à vivre ce 21 juillet la Belgique. Pas de bal national, pas de feu d’artifice, pas d’animations pour les enfants : les plaisirs populaires sont rangés au placard. La cérémonie organisée sur la place des Palais se limitera à 200 invités (contre 2.000 en temps normal). Quant aux 300.000 personnes qui assistent habituellement aux festivités, elles devront se contenter de la retransmission télévisée.

Le programme militaire de ce 21 juillet a lui aussi été substantiellement allégé. La parade militaire fera place à un défilé restreint. Seuls un hélicoptère NH90 Caïman et des avions de combat F-16 survoleront le palais. La décision du Conseil national de sécurité d’annuler tous les événements de masse jusqu’au 1er septembre sera ainsi respectée.

Dans un discours prononcé exceptionnellement debout et dans un trois-pièces sombre, le roi Philippe a tenu ce lundi à se rapprocher des Belges frappés par le covid. Il s’est adressé à ceux qui portent le deuil, mais aussi aux travailleurs, enfants, étudiants, familles qui endurent les conséquences sociales et économiques de la pandémie. Le souverain a eu un mot «pour tous ceux qui souffrent en silence». Il a souligné «la force de l’entraide et le souci de l’autre». «Mais en réalité, c’est la Belgique tout entière qui a montré courage et créativité…», a-t-il ajouté.



« Une occasion unique»

Le roi des Belges a également plaidé en faveur d’ «un monde d’après» différent. «La crise nous a ouvert les yeux, a-t-il affirmé. Elle nous a réveillés et sortis du confort de nos certitudes. Elle nous force à réfléchir à notre mode de vie, notre organisation du travail, notre façon d’enseigner, nos modes de production et de consommation, à la manière dont nous nous déplaçons et dont nous voyageons.»

Philippe s’est fait insistant : «Nous avons maintenant une occasion unique de repenser notre économie et notre société. En construisant sur les valeurs humaines que nous avons vécues si intensément. En optant pour des solutions plus équitables et durables. Avec ambition et confiance en l’avenir».

Mais pour cela, il faut un gouvernement «stable et résolu», a lancé le roi, en demandant à chacun de dépasser «ses propres horizons». Ce week-end précisément, les trois partis gouvernementaux qui menaient les négociations depuis un mois ont fait un pas de côté, face à la volonté finalement affichée par le Parti socialiste de Paul Magnette de négocier avec la N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever. Ce sera la troisième tentative menée par les deux formations politiques depuis les élections du 26 mai 2019...

La nouvelle a de toute évidence fâché le libéral francophone Georges-Louis Bouchez qui était jusque-là aux commandes des discussions, main dans la main avec les chrétiens-démocrates et les libéraux flamands. «C’est la dernière chance pour le PS et la N-VA, a-t-il prévenu. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, nous chercherons une autre configuration, soit avec l’un, soit avec l’autre. Mais c’est fini de prendre le pays en otage.»

Quant à Bart De Wever, il a admis que, toutes les autres tentatives de coalition ayant échoué, il n’y a plus vraiment d’autre choix.

Nationalistes et socialistes devraient donc consacrer les prochaines semaines à tenter de trouver une base de négociation commune. L’intérêt supérieur du pays à l'heure de la relance devrait en principe les amener à mettre de l’eau dans leur vin.

Le 17 septembre, Sophie Wilmes demandera à nouveau la confiance de la Chambre. Photo : AFP

C’est oublier toutefois que les deux partis se détestent. Une frange de la N-VA préférerait s’acoquiner avec le Vlaams Belang (extrême droite) plutôt que de s’allier au PS, bien qu’elle ne puisse ignorer l’affaiblissement du sentiment nationaliste flamand. Quant aux socialistes, ils exècrent les différentes politiques menées précédemment par la N-VA dans le gouvernement Michel, qu’il s’agisse de l’immigration, du social, du nucléaire ou de l’éthique. Le syndicat «rouge» FGTB saura le rappeler le cas échéant au PS.

Le 17 septembre, moment auquel le gouvernement Wilmès devra demander à nouveau la confiance à la Chambre, est présenté comme une date butoir à ces négociations. Mais deux mois pour bâtir des ponts entre nationalistes et socialistes est un délai qui semble bien court au vu de l’océan d’intérêts divergents et de défiance qui sépare les deux partis.

La relance économique et la lutte contre le covid pourront-elles malgré tout les réunir, c’est la question. Dimanche, responsables politiques et experts de la santé se sont retrouvés en urgence sans que des mesures immédiates ne soient prises dans la foulée. L’objectif est de comprendre, puis de tenter dans un premier temps de circonscrire les foyers de contamination qui surgissent localement ici et là – en Wallonie, c’est la commune d’Aubange, à la frontière luxembourgeoise, qui retient particulièrement l’attention. Elle compte 28 nouveaux cas déclarés entre le 10 et le 16 juillet.

Une nouvelle course contre la montre est lancée face au virus. Elle passe pour l’instant par la nécessité de respecter les gestes barrières et par une amplification du traçage des contaminés.

