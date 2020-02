Le roi consulte, les partis passent

Philippe de Belgique devrait désigner un libéral flamand qui tentera à son tour de déblayer la voie vers une nouvelle coalition fédérale. Comme une bouée de secours, l’idée d’un gouvernement provisoire refait surface.

Max HELLEFF Philippe de Belgique devrait désigner un libéral flamand qui tentera à son tour de déblayer la voie vers une nouvelle coalition fédérale. Comme une bouée de secours, l’idée d’un gouvernement provisoire refait surface.

De notre correspondant, Max Hellef (Bruxelles) - La démission de Koen Geens a-t-elle sonné le glas des négociations politiques? A peine le départ du chrétien-démocrate flamand était-elle actée par le roi Philippe que Bart De Wever tentait d’opposer un «front flamand» au «petit parti» que serait le PS francophone. Pour Bart De Wever, il serait injustifiable de «monter dans un gouvernement de gauche» et de «plier». Il serait «difficilement compréhensible», a-t-il ajouté, que les libéraux et les chrétiens-démocrates du nord du pays «trahissent ce qu’ils ont convenu dans l’accord de gouvernement flamand». Ces deux formations politiques partagent en effet le pouvoir au niveau régional avec les nationalistes de De Wever.

Lundi soir, dans une émission phare de la télévision publique flamande VRT – «Terzake» - Bart De Wever a soufflé le chaud et le froid, allant semer le doute quant aux chances de survie du pays. Selon lui, tout le monde semble d’accord pour dire que la Belgique est devenue «ingouvernable», qu’il est «inutile» de s’acharner dans l’union des Flamands et des francophones. «Le pouvoir administratif de la Belgique s’érode visiblement» a-t-il martelé, affirmant que des textes et un tableau budgétaire étaient sur la table de négociations avant que le PS de Paul Magnette ne «tourne le dos».

Alexander De Croo a le profil pour ouvrir le jeu

Toutefois, les partenaires de Bart De Wever au sein du gouvernement flamand ne s'inquiètent pas de ses coups de gueule outre mesure. «C'est un vocabulaire guerrier, mon parti ne marchera pas là-dedans», avait esquivé ce week-end Gwendolyn Rutten, la présidente des libéraux flamands. Et pour cause: selon certains échos relayés par la presse belge, tout indique que le roi Philippe va désigner un libéral du nord du pays pour succéder à Koen Geens – et à la bagatelle de sept informateurs royaux revenus bredouilles.

A qui le tour? A Gwendolyn Rutten? A Patrick Dewael, le président de la Chambre? A Alexander De Croo, le vice-Premier en affaires courantes? Le Soir, qui mise sur ce dernier estime qu'«Alexander De Croo est perçu comme un représentant de l'aile droite de son parti. Il n'a jamais plaidé pour une coalition Vivaldi – c'est-à-dire sans la N-VA - il a donc le profil pour éventuellement… ouvrir le jeu.»

Front vormen is oorlogstaal. Daar doet @openvld niet aan mee. Wij kiezen voor samenwerking. Niet tegen de anderen maar voor een beter België in alliantie samen met @MR_officiel @GLBouchez — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) February 17, 2020

Quatorze mois après la chute du gouvernement Michel en décembre 2018, la recherche d’une coalition qui servirait de socle au prochain gouvernement fédéral passe de la procession au chemin de croix. Une douleur manifeste est perceptible dans les comptes publics qui échappent chaque jour un peu plus à la trajectoire fixée par la Commission européenne. D'où l'idée d’un gouvernement provisoire qui revient en force à l’heure où les partis oscillent entre le vain espoir de trouver une solution in extremis et des élections anticipées, cette dernière option gagnant chaque jour de nouveaux partisans. Même si d'aucuns, tel le président du Mouvement réformateur (libéral francophone) Georges-Louis Bouchez, ne veulent pas d'un autre scrutin.

En 2008, le libéral flamand Guy Verhofstadt était ainsi revenu aux affaires fédérales pour diriger pendant trois mois un exécutif «de secours» et pallier l'incapacité du chrétien-démocrate flamand Yves Leterme à former une coalition. Certains imaginent même qu’un tel gouvernement pourrait tenir jusqu'en 2024 et s’atteler aux urgences du moment: le budget, le social, l'environnement, l'approfondissement de la démocratie, etc.