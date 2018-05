Les ministres européens des Affaires étrangères face au dossier nucléaire iranien et aux violences commises à Gaza.

Le risque d'une «dangereuse course à l'armement»

Une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, hier à Bruxelles, a permis l'examen «en profondeur» du dossier iranien après la décision des États-Unis de se retirer de l’accord nucléaire (JCPOA).



«La décision unilatérale américaine risque de compromettre la sécurité européenne et d’amorcer une dangereuse course à l’armement dans la région», a déclaré Jean Asselborn. Rappelant que le continent européen se trouve géographiquement au premier rang, potentiellement «à portée de missile» nucléaire iranien, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères considère, vérifications de l’AIEA à l'appui, que l'accord conclu avec Téhéran «fonctionne». Le Luxembourg continuera de défendre la pleine mise en œuvre de cet accord, dans la mesure où l’Iran continuera de respecter ses engagements. Toute division entre les Etats membres de l'Union européenne dans ce dossier serait, selon Jean Asselborn, une «faiblesse impardonnable».

Outre la situation politique au Venezuela dans le contexte de l'élection présidentielle du 20 mai ainsi que les évolutions actuelles en République démocratique du Congo, les ministres ont débattu de la situation à Gaza suite au transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem.

Des «violences inacceptables»

Jean Asselborn a condamné une nouvelle fois les «violences délibérées et inacceptables» commises par les forces armées israéliennes contre des civils palestiniens dans la bande de Gaza, qui ont fait plus de 60 morts et des centaines de blessés dans la seule journée du 14 mai. Le Grand-Duché a rejoint les pays qui, au Conseil des droits de l’Homme à Genève, ont voté en faveur de la mise en place urgente d’une commission d’enquête internationale, indépendante et impartiale.

S’agissant de la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, «décision qui n’est pas conforme aux résolutions des Nations unies», et de l’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem le 14 mai, Jean Asselborn estime que «ces gestes unilatéraux risquent avant tout de renforcer les positions des extrémistes de tous bords, et de compliquer la reprise des négociations de paix».

Jean Asselborn appelle à une «internationalisation du processus de paix», avec la mise en place d’un mécanisme multilatéral incluant l’UE et la Ligue arabe.

