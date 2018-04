Une vétérinaire frontalière plaide pour une gestion raisonnée et une collaboration transfrontalière.

Le retour du loup inquiète les éleveurs wallons

Par Nadia Lallemant,

L’attaque d’un mouton survenue dans la nuit du 4 au 5 mars dernier à Bérismenil, près de La Roche-en-Ardenne (B), suscite l’inquiétude chez les éleveurs wallons. Stijn Vandyck, dont le cheptel a été attaqué trois fois en 2016, n’est pas rassuré.

«Mon collègue de Bérismenil n’a pas encore reçu les résultats de l’analyse ADN», souligne l’éleveur de Regné (Vielsalm). «Cela dit, d’après les premiers éléments, une attaque par le loup n’est pas exclue. Les experts étaient arrivés à la même conclusion après l’autopsie de trois de mes ovins, tués le 25 août 2016, mais sans trace d’ADN, nous n’avons pas pu le prouver.»

La période de pâturage va bientôt débuter et il réfléchit aux mesures à prendre pour protéger son troupeau. «Début juillet, je conduirai une partie de mon cheptel dans une réserve naturelle située à 500 mètres de l’endroit où le mouton a été retrouvé mort», poursuit-il. «Malgré mes appréhensions, je les ferai paître à cet endroit, pour respecter mes engagements. Je vais tenter de les protéger avec un chien et des ânes.»

Le retour du loup passionne les Luxembourgeois

Selon Carole Meersschaert, une vétérinaire frontalière, domiciliée à Vielsalm, ces mesures ne suffiront pas à régler le problème s’il s’avère qu’un ou plusieurs loups sont présents dans la région. «En France, en 2017, près de 12.000 moutons, chèvres, mais aussi vaches et chevaux ont été tués par une population de loups en augmentation, et ce malgré la mise en œuvre d’importants moyens de protection, comme des chiens, des clôtures ou le regroupement nocturne des troupeaux», souligne-t-elle. «Il faut, à mon sens, y ajouter d’autres mesures permettant d’éloigner les loups des troupeaux, comme l’autorisation des tirs de défense.»

Le retour du loup implique, d’après elle, une gestion raisonnée et une collaboration transfrontalière et multidisciplinaire. «Si en Wallonie, nous n’avons actuellement que des indices de sa présence, au Grand-Duché, la preuve scientifique a été apportée en juillet dernier lors d’une attaque entre Holzem et Garnich où huit brebis ont été retrouvées mortes.»

Pour le ministre wallon René Collin, la situation en Wallonie n’est pas comparable à la France. Aucun élément ne permet, actuellement, d'y établir de manière certaine la présence du loup sur base d'une analyse ADN. «Sur la vingtaine d'indices recensés depuis octobre 2016, quatre cas ont néanmoins été jugés crédibles», tempère-t-il. «Ils concernent le Plateau des Tailles et le Massif de Saint-Hubert, soit une prédation sur ovins, une sur chevreuil et deux observations visuelles.»

Quant aux principales mesures prises au stade actuel, en Wallonie, elles concernent l'objectivation de sa présence via le réseau loup. «Une structure de référence a été constituée pour permettre de documenter les indices de présence de l'espèce en multipliant les sources d'information», commente-t-il. «Des agents de l'administration, mais aussi des volontaires, issus des milieux naturalistes, des chasseurs et des éleveurs, reçoivent une formation donnée par des spécialistes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. A l'instar de ce qui est prévu dans le plan d'action français et luxembourgeois, l’administration entend instaurer un dialogue avec le secteur de l'élevage ovin et le monde de la chasse.»

Pas question, en tout cas, d’envisager actuellement des tirs de défense. René Collin a fait modifier l’arrêté de 1998 relatif à l’indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées. Cette indemnisation est déjà d’application pour le blaireau européen, la loutre commune, le castor européen, le héron cendré et le grand cormoran. Désormais, elle est étendue aux éventuels dégâts causés par le loup.

