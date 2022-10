En dépit de la progression des chiffres, les autorités politiques et sanitaires jugent la situation sous contrôle.

Le retour du covid n’inquiète guère en Belgique

Elle progresse lentement, mais sûrement la nouvelle vague de coronavirus. Selon les dernières données livrées par l'Institut de Santé publique Sciensano, 3.099 nouvelles contaminations au covid sont dépistées en moyenne par jour (+ 5% par rapport à la semaine précédente). 8 personnes sont décédées quotidiennement en moyenne durant la même période alors qu'elles étaient porteuses du virus (+85%), soit au total 32.776 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Entre le 7 et le 13 octobre, 110 personnes ont été admises à l'hôpital par jour pour cause de covid (+ 6%). Aux soins intensifs, le nombre de patients traités s'établit à 67 (-9%), c'est-à-dire très en-deçà du nombre de 1000 malades qui a tenu lieu de limite à ne pas franchir lors des vagues précédentes.

Le virus se répand toutefois, comme l'indique son taux de reproduction de 1,03 (supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie s'accélère). Les 13.000 tests effectués quotidiennement traduisent un taux de positivité de 24,4%.

Mais le variant Omicron, s'il est très contagieux, porte de toute évidence moins préjudice à la santé. Ceux qui en ont souffert évoquent volontiers une grosse grippe qui les a cloués au lit pour plusieurs jours, mais sans que ne se pose la question du pronostic vital. Ce constat contribue à diminuer la pression sur les centres de vaccination, qui accueillent un public moins nombreux que lors des vagues précédentes, en l'occurrence ici pour le second booster.

«cette huitième vague n'a rien à voir avec le ressac des précédentes» Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem

Les autoritaires sanitaires ne veulent toutefois plus se laisser surprendre. Un nouveau vaccin adapté au sous-variant Omicron BA-4/BA-5 est par exemple disponible dans les centres de vaccination bruxellois depuis ce vendredi. Il sera progressivement déployé chez les médecins généralistes, les pharmacies, les centres médicaux, etc.

Le mot d'ordre est le suivant : «Il est vivement conseillé de se faire vacciner dès maintenant sachant que le pic de l'épidémie est prévu dans la deuxième quinzaine d'octobre et qu'il faut au moins une dizaine de jours pour que le vaccin confère une protection efficace». Ce conseil vaut en priorité pour les personnes de 65 ans et plus, celles âgées de 50 ans et plus présentant un facteur de risque, les immunodéprimés et le personnel soignant.

La situation actuelle donne lieu à des interprétations différentes dans le corps scientifique. Selon le microbiologiste Emmanuel André, «nous sommes aujourd'hui dans une vague d'infections qui est menée par les conditions automnales, mais aussi par la constante évolution du virus qui trouve toujours le moyen d'échapper à notre immunité. Cette vague ne sera pas une «vaguelette».

Pour le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem, «cette huitième vague n'a rien à voir avec le ressac des précédentes. Et ce, pour deux raisons : la dynastie Omicron est intrinsèquement moins virulente et le contexte a drastiquement changé, grâce aux vaccins et aux infections naturelles. Pas d'avis de tempête, donc». Mais, précise-t-il dans Le Soir, tout dépendra de l'apparition de nouveaux variants : « Le BQ.1 et le BA.2.3.20 qui ont un avantage compétitif ont été détectés en Belgique, mais personne n'a encore d'indication sur leur virulence. On ne s'attend toutefois pas à ce que ça change beaucoup les courbes d'hospitalisation ni d'admissions aux soins intensifs. »

Pour l'instant, les autorités politiques ne se prononcent pas ou peu. Le budget, le pouvoir d'achat et l'approvisionnement énergétique accaparent toutes les têtes.

