Les chrétiens-démocrates flamands profitent de l'embellie sanitaire pour relancer une problématique communautaire.

Le retour des vieux démons belges

Max HELLEFF Les chrétiens-démocrates flamands profitent de l'embellie sanitaire pour relancer une problématique communautaire.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Le gouvernement De Croo avait à peine sonné le début de la détente sanitaire que la ministre de l'Intérieur, la chrétienne-démocrate flamande Annelies Verlinden, demandait que soit mise en chantier la «régionalisation des soins de santé». Le point figure dans l'accord qui fonde la Vivaldi, la coalition heptapartite emmenée depuis octobre 2020 par Alexander De Croo.



Ce point n'a rien d'anodin. Depuis 1970 et la naissance de la Belgique fédérale, six réformes de l'Etat ont partagé les meubles entre le fédéral, les régions et les communautés. Enseignement, culture, sport, code de la route, fiscalité, ou encore allocations familiales: chacun s'occupe désormais de ses affaires. Les ministères régaliens (Affaires étrangères, Intérieur, Défense, Finances) sont restés pour l'essentiel au fédéral.

Quant à la Santé, elle a été amplement saucissonnée en compétences réparties entre les différents niveaux de pouvoir. La Belgique, rappelons-le, compte pas moins de huit ministres de la Santé. La démultiplication des responsabilités qui en découle a engendré plus d'un couac durant la crise sanitaire, la complexité du système le rendant à plusieurs reprises bancal.

Une lasagne institutionnelle

Et pourtant, la ministre Verlinden veut de nouveau saucissonner la Santé en arguant d'un surcroît d'efficacité. Dans les colonnes du Soir, elle souligne qu'«on a vu qu'il peut y avoir différentes opinions sur la façon d'opérer, par exemple pour ce qui concerne les boosters pour les jeunes au-delà de 12 ans, la Flandre a opté pour la vaccination, pas le sud du pays. On voit la nécessité de pouvoir, quand c'est nécessaire, choisir chacun son chemin.» Et d'ajouter ces mots qui font déjà mal au portefeuille des francophones: «On devra aussi parler du financement.»

Mais ajouter une couche supplémentaire à la lasagne institutionnelle, n'est-ce pas la rendre plus indigeste encore? Excellente question, rétorque la ministre. «Dans les situations de crise, il faut coordonner au plan fédéral.» Et pour le reste, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées.

Vu de l'extérieur, une telle sortie peut passer pour un de ces jeux politiciens incompris de la plupart des citoyens. Dans la réalité, c'est un des derniers traits d'union entre Belges qui est en jeu.

La ministre Verlinden ne se lance pas au hasard. A court terme, plusieurs grandes réformes (pensions, fiscalité, etc.) vont être soumises à la négociation entre les sept partis de la coalition et c'est un donnant-donnant qui permettra d'atteindre un accord. A long terme, une septième réforme de l'Etat est en gestation et pourrait se négocier dès 2024 entre le PS francophone de Paul Magnette et la N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever.

Qu'importe la configuration, les chrétiens-démocrates flamands ont intérêt à rappeler que ce sont eux qui ont en grande partie mené la Belgique unitaire vers le fédéralisme et qu'ils comptent bien garder la main.

Sans surprise, les propos de la ministre Verlinden ont mis le feu aux poudres côté francophone. Les libéraux et les écologistes ne veulent pas entendre parler de «transferts de soins de santé». Le PS n'a pas trop envie de se mouiller dans un dossier qui toucherait à la sécurité sociale.

Pourtant, des discussions entre membres du gouvernement auraient déjà lieu. Une consultation populaire sur internet pourrait être lancée en avril pour «faire remonter les idées et les demandes des gens». Mais une chose est sûre: si le covid confirme qu'il bat en retraite, les vieux démons communautaires de la Belgique devraient se réveiller rapidement.

