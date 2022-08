Le ministre américain démocrate de la Justice Merrick Garland a affirmé avoir «personnellement approuvé» la perquisition spectaculaire du FBI lundi chez l'ancien président Donald Trump en Floride, un raid sans précédent qui provoque la colère du camp républicain.

International 3 min.

Enquête autour de l'ancien président américain

Le raid du FBI chez Trump approuvé par le ministre américain de la Justice

Le ministre américain démocrate de la Justice Merrick Garland a affirmé avoir «personnellement approuvé» la perquisition spectaculaire du FBI lundi chez l'ancien président Donald Trump en Floride, un raid sans précédent qui provoque la colère du camp républicain.

Donald Trump a été entendu sous serment mercredi à New York dans le cadre d'une enquête au civil sur des soupçons de fraudes financières au sein de son groupe Trump Organization, en pleine tempête politique après une perquisition spectaculaire du FBI à son domicile en Floride.

Le FBI perquisitionne la résidence de Trump en Floride L'ancien président américain Donald Trump a annoncé lundi que sa célèbre résidence de Floride, Mar-a-Lago, avait été «perquisitionnée» par la police fédérale (FBI).

L'enquête au civil contre le groupe familial Trump Organization avait été ouverte en mars 2019. Après le témoignage explosif au Congrès à Washington d'un des anciens avocats personnels de Donald Trump, Michael Cohen, faisant état d'évaluations frauduleuses, à la hausse ou à la baisse, d'actifs au sein de la Trump Organization, pour décrocher des prêts, obtenir des réductions d'impôts ou de meilleures indemnisations d'assurances.

Le droit au silence invoqué 440 fois

La procureure générale de New York Letitia James avait assuré en janvier avoir «mis au jour des preuves importantes qui font penser que Donald Trump et la Trump Organization avaient faussement et frauduleusement valorisé nombre d'actifs», notamment des golfs ou le triplex personnel du milliardaire américain, situé dans la Trump Tower à New York.

Des allégations balayées par les avocats de Donald Trump, pour qui Letitia James, mène une «chasse aux sorcières» politique.

Mercredi, l'ancien président républicain a invoqué pendant quatre heures plus de 440 fois son droit de ne pas répondre aux questions, en vertu du 5e amendement de la Constitution américaine, selon NBC et le Washington Post.



La procureure générale n'a pas le pouvoir d'inculper Donald Trump mais elle peut engager des poursuites civiles et notamment réclamer des réparations financières.

Les faits présumés font aussi l'objet d'une enquête, pénale cette fois, menée par le procureur de Manhattan Alvin Bragg.

Des documents sur les armes nucléaires

Cette audition survient deux jours après une perquisition spectaculaire du domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, qui a déclenché une vague d'indignation chez les républicains. Jamais un ancien locataire de la Maison Blanche n'avait été inquiété par la justice de cette façon.

Lors de cette perquisition, le FBI cherchait notamment des documents classifiés sur les armes nucléaires, a rapporté le Washington Post jeudi, selon des experts impliqués dans l’enquête.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cette perquisition témoigne d’une «profonde inquiétude» parmi les autorités quant aux informations encore en possession de Trump qui pourraient éventuellement se retrouver entre de mauvaises mains, écrit le journal américain.

Les sources du Washington Post n’ont pas précisé si les documents concernent les armes américaines ou celles d’autres pays, ni si les documents ont été trouvés lors de la perquisition.

Le mandat de perquisition rendu public

Ce jeudi, le ministre américain démocrate de la Justice Merrick Garland a affirmé avoir «personnellement approuvé» la perquisition spectaculaire du FBI lundi chez l'ancien président Donald Trump en Floride, un raid sans précédent qui provoque la colère du camp républicain.



Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, M. Garland n'a rien dévoilé des raisons et des résultats de cette opération mais il a - fait très inhabituel - annoncé avoir demandé que le mandat ayant permis la perquisition soit rendu public.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

«Le ministère ne prend pas ce genre de décision à la légère», a-t-il souligné, ajoutant qu'elle avait été validée par un juge fédéral.

Dans la foulée de la perquisition, les ténors républicains ont fait bloc avec leur ancien président, qui n'a pas reconnu sa défaite en 2020 contre le démocrate Joe Biden et envisage de se représenter en 2024.

L'ancien vice-président Mike Pence, lui-même possible rival de Donald Trump dans deux ans, a fait part de sa «profonde préoccupation» après le raid du FBI.