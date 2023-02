Lâché par le PS, l'eurodéputé belge Marc Tarabella se débat dans le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen.

Corruption

Le «Qatargate» fait tomber les têtes

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)

Le PS francophone belge n'a pas levé le petit doigt pour tenter de sauver l'eurodéputé Marc Tarabella empêtré dans le Qatargate, le scandale de corruption qui secoue le Parlement européen. Le président du parti Paul Magnette a expliqué ne pas regretter de l'avoir exclu. «Je n'ai pas de commentaire à faire sur la procédure judiciaire», a-t-il affirmé. «Je n'en ai jamais fait. Mais en tant que président du PS, j’avais dit que je serais absolument intraitable sur toutes ces questions. Donc, c'est vrai qu'on l'a exclu alors que la présomption d'innocence est toujours là. Mais je pense que c'est fondamental de redonner ce signal politique clair qu'il n'y a pas de place pour la corruption, pour l'abus en quelque sorte, au sein du parti socialiste.»

Ce week-end, Marc Tarabella a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt à la prison de Saint-Gilles (Bruxelles) pour corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle dans l'enquête sur des soupçons d'ingérence du Qatar et du Maroc.

Rappelons qu'en décembre dernier, les enquêteurs belges ont saisi 1,5 million d'euros en liquide aux domiciles de Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé socialiste devenu dirigeant d'ONG, et de l'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, mais aussi dans une valise transportée par le père de celle-ci. Panzeri, Kaili et son compagnon l'Italien Francesco Giorgi ont été écroués. Écroué un temps lui aussi, le syndicaliste italien Niccolo Figa-Talamanca a retrouvé la liberté, mais reste inculpé.

Plus de 100.000 euros en liquide

L'affaire n'a donc pas traîné. Le 2 février dernier, le Parlement européen avait levé l'immunité parlementaire de Marc Tarabella, ainsi que celle de l'Italien Andrea Cozzolino, qui était jusqu'en janvier président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec le Maghreb. Tarabella a toujours plaidé son innocence. Les enquêteurs ont toutefois estimé que de lourds soupçons continuent à peser sur lui après l'avoir entendu longuement en fin de semaine dernière.

Des perquisitions ont eu lieu notamment à Anthisnes, commune liégeoise dont Marc Tarabella est le bourgmestre. On ne sait pas à cette heure quels sont les nouveaux éléments dont disposerait le juge d'instruction Michel Claise. On sait en revanche que Pier Antonio Panzeri, qui a obtenu le statut de «repenti» auprès de la justice belge, a déclaré avoir remis de 120.000 à 140.000 euros en liquide à Tarabella pour qu'il infléchisse son discours sur le Qatar.

L'eurodéputé belge, qui affirmait autrefois qu'«il y avait plus d'ouvriers morts sur les chantiers au Qatar que de joueurs qui allaient jouer cette Coupe du Monde», s'était de fait montré plus coulant avec l'émirat juste avant que le scandale n'éclate. «Le Qatar n'est pas un paradis social, mais il a progressé plus que nul autre État de cette région du monde. Il faut aider le Qatar et ne pas être dans la posture facile de critiquer», avait-il affirmé à la tribune de l'hémicycle européen.

L'eurodéputé italien Andrea Cozzolino reste pour sa part assigné dans sa résidence à Naples, le temps que la justice de son pays tranche sur la demande d'extradition venant de Belgique.

Ce dossier n'a pas livré toutes ses surprises. Lundi, on a appris que le pénaliste Sven Mary est désormais l'avocat belge d'Eva Kaili. Sven Mary est un personnage haut en couleurs qui anime régulièrement la controverse. C'est lui qui, défendant Salah Abdeslam après les attentats de Paris (13 novembre 2015) et Bruxelles (22 mars 2016), avait dit de son client qu'il avait «l'intelligence d'un cendrier vide».

