Le décès du professeur Luc Montagnier a été confirmé ce jeudi par Libération et l'AFP. Entre découvertes majeures et polémiques, retour sur une vie.

Une personnalité clivante

Le professeur Luc Montagnier est décédé

Le décès du professeur Luc Montagnier a été confirmé ce jeudi par Libération et l'AFP. Entre découvertes majeures et polémiques, retour sur une vie.

(S.MN./AFP) Si vous avez suivi l'actualité luxembourgeoise récente, le nom de Luc Montagnier ne doit pas vous être inconnu. En janvier dernier, deux pétitions étaient discutées en débat public à la Chambre. Celles-ci avaient pour objectif d'empêcher l'obligation vaccinale.

Un prix Nobel de médecine pour défendre la liberté vaccinale Ce mercredi après-midi, le Pr Luc Montagnier participera avec d'autres scientifiques aux échanges entre députés luxembourgeois et pétitionnaires au sujet de la campagne vaccinale anti-covid.

Pour débattre, les pétitionnaires avaient invité le virologue Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008 à «discourir en faveur de la liberté vaccinale et de la liberté des choix thérapeutiques et alerter sur les dangers de cette campagne de vaccination mondiale». Ce dernier est décédé le 8 février dernier à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine en présence de ses enfants. La nouvelle circulait avec insistance sur plusieurs sites complotistes depuis mercredi. Le microbiologiste Didier Raoult avait également annoncé sa disparition sur Twitter ce jeudi également.

L'information a finalement été confirmée par le service CheckNews de Libération ce jeudi en fin d'après-midi, puis par l'AFP auprès du maire de Neuilly-sur-Seine Jean-Christophe Fromantin. La mairie a assuré disposer de son certificat de décès.



Décédé à l'âge de 89 ans, Luc Montagnier était une figure reconnue du monde médical. Celui dont la découverte du virus du sida avait fait la gloire, mais il avait vu sa popularité et sa crédibilité diminuée depuis quelques années. Pour lui, la campagne de vaccination était une erreur scientifique et médicale majeure, responsable de l'apparition de nouveaux variants. «Les variants viennent des vaccinations. La vaccination est une énorme erreur scientifique et une faute médicale. C’est inacceptable. Les nouveaux variants sont la production, la résultante de la sélection due à la vaccination», avait-il notamment assuré.

Des travaux «sulfureux»

«J'ai toujours cherché l'insolite. J'ai du mal à travailler sur un courant déjà établi», confiait ce biologiste spécialiste des virus dans un documentaire consacré à des travaux qu'il qualifiait lui-même de «sulfureux» sur la «mémoire de l'eau», diffusé sur France 5 en juillet 2014.

Fines lunettes métalliques, œil vif et visage toujours poupon à 80 ans passés, le virologue se décrivait comme un «marginal» en blouse blanche malgré ses lauriers internationaux, avec le prix Nobel attribué en 2008 pour une découverte réalisée un quart de siècle plus tôt.

«Maladie des 4H»

Il faut se replonger dans l'ambiance des années 1980 pour comprendre la fièvre qui s'était emparée d'une poignée de laboratoires dans le monde: découvrir au plus vite l'origine d'un mal étrange qu'on nommait, faute de mieux, «maladie des 4H» (car semblant s'attaquer essentiellement aux homosexuels, héroïnomanes, Haïtiens et hémophiles).

Né le 8 août 1932 à Chabris dans l'Indre (centre de la France), le virologue Luc Montagnier dirigeait depuis 1972 à l'Institut Pasteur un laboratoire spécialisé dans les rétrovirus et oncovirus (responsables de cancers).

Début 1983, il isole avec ses «associés» Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Chermann un nouveau rétrovirus qu'il baptise provisoirement LAV (Lymphadenopathy Associated Virus) à partir d'un prélèvement effectué par le Dr Willy Rozenbaum sur un jeune malade, un homosexuel ayant séjourné à New York.

«J'ai toujours cherché l'insolite. J'ai du mal à travailler sur un courant déjà établi» Professeur Luc Montagnier, prix Nobel 2008

C'est pour lui l'agent «causal» de la nouvelle maladie. Mais la découverte est accueillie avec «scepticisme», en particulier par l'Américain Robert Gallo, grand spécialiste des rétrovirus.

«Pendant une année, nous savions que nous avions le bon virus (...) mais personne ne nous croyait et nos publications étaient refusées», racontait Montagnier 30 ans après.

En avril 1984, Margaret Heckler, secrétaire d'Etat américaine à la Santé annonce que Robert Gallo a trouvé la cause «probable» du sida, un rétrovirus baptisé HTLV-III. Mais ce dernier s'avère être rigoureusement identique au LAV trouvé plus tôt par l'équipe de Montagnier...

«Codécouvreurs»

La polémique enfle: qui est le véritable découvreur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Montagnier ou Gallo? La question est importante car elle permet de régler la question des royalties liées aux tests de dépistage.

Le différend aboutit à une conclusion provisoire et diplomatique en 1987: Etats-Unis et France signent un compromis où Gallo et Montagnier sont officiellement qualifiés de «codécouvreurs».

Le véritable épilogue intervient 20 ans après, avec l'attribution du Nobel pour la découverte du VIH, non pas à Gallo mais à Montagnier et à son associée Barré-Sinoussi.

Progressivement au ban de la communauté scientifique

Quelques années après, pour le 30e anniversaire de sa découverte, le Pr Montagnier dressait pour l'AFP un bilan mitigé de cette épopée: «On n'a pas réussi à éradiquer l'épidémie ou même l'infection puisqu'on ne sait pas guérir quelqu'un qui est infecté». Les médicaments antirétroviraux permettent en effet de museler efficacement le VIH mais pas de l'éliminer totalement du corps des personnes infectées.

Après avoir dirigé de 1991 à 1997 un département Sida et rétrovirus à Pasteur puis enseigné au Queens College de New York jusqu'en 2001, le Pr Montagnier prend les chemins de traverse de la recherche scientifique et se met progressivement au ban de la communauté scientifique.

«Lent naufrage scientifique»

Il défend la «piste microbienne», pourtant sujette à caution, pour expliquer l'autisme. Il reprend la thèse unanimement rejetée du chercheur français Jacques Benveniste selon laquelle l'eau conserverait l'empreinte (la «mémoire») de substances qui ne s'y trouvent plus. Il soutient des théories sur l'émission d'ondes électromagnétiques par l'ADN, promeut la papaye comme remède à certaines maladies.

Ses prises de position répétées contre les vaccins lui valent en novembre 2017 la condamnation cinglante et officielle de 106 membres des Académies des sciences et de médecine.

Le Figaro décrit son parcours comme un «lent naufrage scientifique». Durant la pandémie de Covid-19, il s'illustre encore, affirmant que le virus SARS-CoV-2 a été manipulé en laboratoire avec l'ajout de «séquences, notamment, du VIH» et que les vaccins sont responsables de l'apparition des variants.

Ces thèses, combattues par les virologues et épidémiologistes, ont jeté un peu plus le discrédit sur un scientifique devenu un «paria» parmi ses pairs.

