Le Parlement européen a remis ce mercredi le prix Sakharov 2022 au peuple ukrainien, pour son courage et les sacrifices réalisés depuis le début du conflit avec la Russie.

Au Parlement européen

Le prix Sakharov remis «au courageux peuple ukrainien»

Le courage du peuple ukrainien a une fois de plus été mis en avant ce mercredi. Le Parlement européen a remis le prestigieux prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné pour la première fois en 1988, au peuple ukrainien, afin de récompenser son courage et les sacrifices réalisés depuis le début du conflit en Ukraine.

Le peuple ukrainien était représenté à cette cérémonie par son président (par visioconférence), des élus et des représentants de la société civile lors de la cérémonie ce mercredi à Strasbourg. En remettant le prix, Roberta Metsola, la présidente du Parlement, a évoqué le courage et les sacrifices du peuple ukrainien. «Le message de l'Europe a été clair : nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous ne détournerons pas le regard. Le peuple ukrainien ne mène pas seulement une guerre d'indépendance mais une guerre de valeurs. Les valeurs qui sous-tendent notre vie dans l'Union européenne et que nous avons longtemps eu le luxe de considérer comme acquises.»

La plus haute distinction accordée par l'UE Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit est la plus haute distinction accordée par l’Union européenne aux actions en faveur des droits de l’homme. Il honore «les personnes, les groupes et les organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la défense de la liberté de pensée», explique le Parlement européen sur son site internet. Le prix porte le nom du physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov et comporte un certificat et un prix de 50 000 €. En 2021, le Parlement a décerné le prix au chef de l'opposition russe Alexeï Navalny.

Après avoir demandé une minute de silence au nom de tous les hommes, femmes, enfants, militaires et civils ukrainiens qui ont été tués durant la guerre, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré : «Nous devons agir dès maintenant, sans attendre la fin de la guerre, pour traduire en justice tous ceux qui l'ont déclenchée et pour empêcher toute répétition de l'agression. Ce sera le moyen le plus efficace de protéger la liberté, les droits humains, l'État de droit et les valeurs que nous partageons, incarnées notamment par ce prix décerné par le Parlement européen.»

S'exprimant par liaison vidéo, le président ukrainien a appelé à soutenir la création d'un tribunal international pour traduire en justice les crimes commis par la Russie.

Depuis février 2022, la guerre d'agression de la Russie inflige d'énormes coûts au peuple ukrainien, qui continue de se battre pour protéger ses foyers, sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale. Ils luttent aussi chaque jour pour la liberté, la démocratie, l'État de droit et les valeurs européennes.

