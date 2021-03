Deux mois après le début d'un confinement total, le gouvernement va présenter jeudi un plan de retour à la vie normale. Ecoles et crèches s'apprêtent à rouvrir leurs portes. Quant aux commerces, ils devraient retrouver leurs clients pour Pâques.

International 2 min.

Le Portugal se prépare à un déconfinement progressif

Deux mois après le début d'un confinement total, le gouvernement va présenter jeudi un plan de retour à la vie normale. Ecoles et crèches s'apprêtent à rouvrir leurs portes. Quant aux commerces, ils devraient retrouver leurs clients pour Pâques.

(AFP) - Le gouvernement portugais dévoilera jeudi après-midi son dispositif de déconfinement différencié selon les secteurs d'activité et flexible en fonction de l'évolution des indicateurs de risque. «Nous avons actuellement des niveaux de contagion parmi les moins élevés d'Europe», s'est félicité mercredi le ministre de l'Economie, Pedro Siza Vieira. Le Portugal a en effet enregistré en 24 heures 22 décès et 642 nouveaux cas, tandis que le nombre de patients en soins intensifs est descendu pour la première fois depuis quatre mois sous le seuil des 300 hospitalisations.

France et Luxembourg envoient des médecins au Portugal Les équipes médicales sont attendues dans des hôpitaux précis, et pour une mission temporaire de quinze jours.

Selon les experts, les conditions sont réunies «pour une réouverture avant Pâques», a affirmé le ministre à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux sur le plan de déconfinement, mais sans livrer plus de détails.

Le gouvernement a toutefois déjà annoncé plusieurs mesures pour préparer le retour des élèves dans les écoles. Ce retour s'appuiera sur le déploiement d'un dépistage de masse dans les établissements scolaires, tandis que les professeurs et personnels ont également été désignés comme prioritaires pour le vaccin contre le Covid. Pour le moment, seules 297.000 personnes ont reçu les deux doses du vaccin, soit à peine 3% de la population portugaise.

La prudence reste de mise

Au Portugal, revenir à une vie normale devrait être progressif et marqué par une grande prudence, ont défendu les experts entendus lundi par le gouvernement. D'après les médias portugais, ce plan de déconfinement, qui s'adapterait à la situation épidémiologique de chaque région, serait réévalué tous les 15 jours. Il pourrait débuter la semaine prochaine avec la réouverture des crèches et l'assouplissement de certaines règles, comme réclamé par de nombreux commerces fermés depuis janvier.

Le Premier ministre @Xavier_Bettel et la ministre de la Santé @LenertPaulette remercient les deux équipes médicales du Luxembourg qui se sont rendues au Portugal en février 2021 pour le soutenir dans la lutte contre le COVID. #COVID19 #Luxembourg #solidarity

©SIP Emmanuel Claude pic.twitter.com/P49ei2LZ8K — Sante.lu (@sante_lu) March 10, 2021

Epargné par la première vague de la pandémie, le Portugal a éprouvé plus de difficultés à endiguer la deuxième vague, se limitant à des confinements partiels. Après l'allègement des restrictions à Noël et l'arrivée du variant britannique, plus contagieux, le Portugal était en janvier le pays au monde le plus durement frappé par la pandémie de Covid-19, par rapport à sa population de 10 millions d'habitants. Pour rappel, quatre soignants luxembourgeois s'étaient rendus en mars à l'hôpital Espirito Santo d'Evora, au Portugal pour apporter leur aide.