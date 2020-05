Le gouvernement portugais commence ce lundi à assouplir les mesures de confinement avec la réouverture des petits établissements de rue, des salons de coiffure et des concessionnaires automobiles. Mais les Lusitaniens devront observer des règles strictes de distanciation.

International 2 min.

Le Portugal rouvre ses premiers commerces

Le gouvernement portugais commence ce lundi à assouplir les mesures de confinement avec la réouverture des petits établissements de rue, des salons de coiffure et des concessionnaires automobiles. Mais les Lusitaniens devront observer des règles strictes de distanciation.

(AFP) - Au Portugal, le port du masque ou de visières de protection est devenu obligatoire dans les magasins, dans les services publics et les transports en commun, selon le plan de déconfinement du gouvernement qui s'étale sur le mois de mai. Dans les transports collectifs, enfreindre cette règle sera même punissable d'une amende pouvant atteindre 350 euros.

Les commerces de rue ne pourront ouvrir qu'à dix heures du matin et devront respecter des règles de distanciation, tandis que les salons de coiffure et d'esthétique ne recevront que sur rendez-vous. «Le carnet de rendez-vous est déjà bien rempli», a confié Miguel Garcia, propriétaire d'un salon de coiffure dans le centre de Lisbonne.

«Devoir civique de rester chez soi»

Le Portugal a levé dimanche l'état d'urgence en vigueur depuis le 19 mars qui a permis au gouvernement de restreindre la liberté de mouvement pour freiner la progression de la pandémie de coronavirus. Depuis dimanche, l'état d'urgence a été remplacé par une déclaration de calamité publique qui invite les Portugais à respecter le «devoir civique de rester à la maison».

Le télétravail reste la règle lorsqu'il est possible, tandis que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits. Le plan de déconfinement prévoit dans la deuxième moitié du mois de mai une reprise de certains cours pour les lycéens. L'enseignement à distance étant maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire pour les écoles primaires et les collèges. Les musées et les galeries d'art, les bars et les restaurants, qui seront tous soumis à de nouvelles règles de sécurité sanitaire, commenceront à rouvrir le 18 mai.

Reprise en vue pour la Primeira Liga

Les joueurs des principaux clubs de football reprennent lundi les entraînements individuels et le championnat national devrait reprendre le dernier week-end de mai, tandis que les théâtres, les cinémas et les grandes surfaces commerciales attendront le 1er juin pour rouvrir leurs portes.

Le Portugal a été moins touché par cette pandémie que d'autres pays en Europe et que la voisine Espagne. Les premiers cas de covid-19 ont été détectés plus d'un mois après l'Espagne. Cela lui a permis de réagir très rapidement, de fermer les écoles, de verrouiller ses frontières avec l'Espagne et de déclarer très tôt l'état d'urgence pour encadrer le confinement de la population. Le Portugal a recensé 1.043 décès par covid-19 et un nombre cumulé de 25.282 cas, selon le dernier bilan.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.