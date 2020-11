Les mesures en vigueur cette semaine dans la majeure partie du Portugal, avec un état d'urgence assorti de couvre-feu la nuit et le week-end, seront élargies à d'autres territoires à partir de lundi, a annoncé jeudi le Premier ministre Antonio Costa.

Le Portugal renforce ses restrictions sanitaires

(AFP) - Le nombre de municipalités présentant un «risque aggravé» de propagation du nouveau coronavirus augmentera de 121 à 191 communes, a indiqué le Premier ministre portugais Antonio Costa à l'issue du conseil des ministres hebdomadaire. «La situation est grave et plus critique que celle que nous avons vécue lors de la première phase de la pandémie», a affirmé le chef du gouvernement socialiste.

Antonio Costa a notamment fait valoir que le nombre de personnes hospitalisées s'approchait des 2.800, soit plus du double que le sommet atteint au printemps. Environ 70% des quelque 10 millions d'habitants que compte le Portugal étaient déjà tenus à un «devoir civique de confinement à domicile», avec télétravail obligatoire mais sans fermeture des écoles, des commerces, des restaurants ou des espaces culturels.

L'état d'urgence et le couvre-feu - à partir de 23h en semaine et dès 13h le samedi et le dimanche - seront en vigueur au moins jusqu'au 23 novembre, mais seront sans doute prolongés, a indiqué le Premier ministre. Il a même laissé entendre que des mesures encore plus restrictives seront sans doute imposées dans les régions où le nombre de contaminations est le plus élevé.

Les municipalités considérées de «risque aggravé» sont celles qui ont détecté plus de 240 cas pour 100.000 habitants au cours des 14 jours précédents. Or, a-t-il précisé, certaines communes portugaises ont signalé plus de 3.000 cas pour 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines.

«Le message maintenant est simple. Il faut vraiment rester à la maison, avec très peu d'exceptions», a souligné le ministre après avoir été critiqué ces derniers jours pour une communication confuse autour des situations dans lesquelles les Portugais pouvaient déroger à l'appel au confinement et au respect du couvre-feu.

Dans le reste de l'Europe, si un signe d'espoir est venu jeudi d'Allemagne, où l'institut de veille sanitaire Robert Koch a évoqué des «premiers signes» d'amélioration de la courbe des infections, les restrictions continuent. En Grèce, déjà reconfinée et débordée par un «tsunami» de victimes du coronavirus selon le Premier ministre, un couvre-feu nocturne est imposé à partir de vendredi entre 21h et 05h.

En France, où un malade du virus est hospitalisé «toutes les 30 secondes», le Premier ministre Jean Castex a exclu tout assouplissement du confinement pour encore au moins 15 jours. En Italie, où le seuil du million de cas a été dépassé, le gouvernement a réservé 15.000 lits d'hôtel à travers le pays pour les patients Covid. Le Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe, avait dépassé mercredi les 50.000 morts, l'Espagne et la France étant au-delà des 40.000 décès. De son côté, le Luxembourg compte désormais 211 morts, mais le gouvernement n'a, pour l'heure, annoncé aucune nouvelle mesure.

