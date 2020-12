A compter de 2021, les salariés à temps plein ne pourront gagner moins de 775 euros par mois. La mesure, annoncée mercredi par les autorités portugaises, vise à soutenir la reprise de l'économie plombée par la crise sanitaire

Le Portugal relève lui aussi le salaire minimum

(ASdN) - Après le Luxembourg, au tour du Portugal. Mercredi, les autorités portugaises ont annoncé une hausse du salaire minimum. A compter du mois prochain, celui-ci passera donc de 740 à 775 euros brut. Soit une augmentation de 35 euros par mois.

Cette décision a été justifiée par la volonté de «soutenir la reprise de l'économie» plombée par la crise sanitaire, a ainsi précisé le ministère de l'Economie portugais cité par l'AFP. Les autorités du pays espèrent ainsi «favoriser la consommation des ménages».

Mais face aux difficultés que rencontrent actuellement certaines entreprises, le gouvernement s'est engagé - comme au Grand-Duché - à soutenir les entreprises pour leur permettre de faire face à la hausse des salaires les plus bas et des charges patronales.



Si cette augmentation du salaire minimum est une réponse aux difficultés engendrées par la pandémie, elle s'inscrit également dans une stratégie plus vaste. En effet, le Premier ministre Antonio Costa, arrivé au pouvoir en 2015 et reconduit lors des dernières élections législatives en octobre 2019, s'était engagé à revaloriser chaque année le salaire minimum.

Son objectif : atteindre une hausse cumulée de 25% en 2023, soit 875 euros sur douze mois. Bien loin du Luxembourg et ses 2.201,93 euros brut pour les travailleurs non qualifiés et 2.642,32 euros pour les travailleurs qualifiés. Selon le gouvernement, quelque 742.000 personnes touchent le salaire minimum au Portugal, soit un peu plus de 21% du total de la population active.





