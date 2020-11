Par cette intention dévoilée lundi, le gouvernement portugais entend s'offrir les moyens de prendre rapidement des mesures plus restrictives afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Le Portugal prêt à décréter l'état d'urgence sanitaire

(ASdN avec AFP) - Mieux vaut prévenir que guérir. Face à la progression du covid-19, le gouvernement portugais a fait part lundi de son intention de décréter l'état d'urgence sanitaire. Une décision que le Premier ministre Antonio Costa souhaite «à caractère préventif».

Cette décision permettra également de «lever les doutes juridiques» que pourraient susciter les mesures prévues par le reconfinement partiel annoncé samedi et qui entrera en vigueur mercredi, a déclaré le chef du gouvernement socialiste. C'est toutefois au président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, à qui il revient de déclarer l'état d'urgence après consultation du Parlement.



Une stratégie non partagée

Grâce à l'état d'urgence, le Portugal espère se donner les coudées franches et pouvoir prendre rapidement des mesures plus restrictives afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Une stratégie que rejette le Premier ministre luxembourgeois.

Pour Bettel, le «moment de vérité» tombera cette semaine Si le nombre de patients atteint du virus dans les hôpitaux continue sa progression, le Grand-Duché compte bien réagir. Le gouvernement prépare ainsi de nouvelles mesures, a expliqué le Premier ministre dimanche sur la radio 100,7.

Au micro de 100.7, Xavier Bettel (DP) a en effet annoncé dimanche préférer éviter un retour à l'état d'urgence sanitaire afin de «préserver la liberté des citoyens». Pour agir sans délai, le gouvernement a donc préparé plusieurs textes ce week-end permettant, si nécessaire, le vote de nouvelles restrictions sanitaires en quelques jours seulement.

Frappés de plein fouet par la deuxième vague de l'épidémie de covid-19, les pays européens sont de plus en plus nombreux à imposer de nouvelles mesures, toutefois moins strictes cependant qu'au printemps. En Allemagne, les secteurs de la gastronomie, de la culture et des loisirs seront fermés à partir de lundi. La France et la Belgique ont elles opté pour un reconfinement.





