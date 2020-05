Lisbonne assure vouloir tout mettre en oeuvre pour que sa diaspora puisse visiter le pays pendant les grandes vacances. Et cela en dépit des restrictions mises en place pour freiner la pandémie de coronavirus.

Le Portugal ouvert à ses ressortissants cet été

Lisbonne assure vouloir tout mettre en oeuvre pour que sa diaspora puisse visiter le pays pendant les grandes vacances. Et cela en dépit des restrictions mises en place pour freiner la pandémie de coronavirus.

(AFP) - «L'objectif du gouvernement est que les émigrés puissent se rendre au Portugal cet été pour retrouver leurs familles et, comme ils l'ont toujours fait, soutenir la reprise économique.» Tel est le dernier message communiqué par le secrétariat d'Etat aux communautés portugaises à l'étranger. Il s'agit de la deuxième fois que Lisbonne doit démentir des informations selon lesquelles il y aurait des obstacles aux visites de ses ressortissants cet été.

Des allers-retours entre le Portugal et le Luxembourg Un certain nombre de voyages auraient été effectués entre le Luxembourg et le Portugal ces dernières semaines. La direction de la Santé l'a attesté à nos confrères de RTL mais n'y voit pas de danger imminent de relance du covid-19.

Avant le week-end de Pâques, le Premier ministre Antonio Costa avait appelé les émigrés (notamment ceux vivant au Luxembourg, en France et en Allemagne) à ne pas rentrer temporairement au pays, afin d'endiguer la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. Mesure parfois contournée... Mais cet appel faisait uniquement référence à la période de Pâques, avait alors précisé le ministère des Affaires étrangères. Le Portugal avait décidé en mars de fermer ses frontières avec l'Espagne pour les touristes et la mesure a été prolongée jusqu'au 14 mai, mais les citoyens portugais peuvent toujours rentrer sur son territoire.

Le pays a entamé lundi 4 mai un plan de déconfinement par étapes qui doit durer tout le mois de mai et le gouvernement, qui prévoit un rétablissement progressif des liaisons aériennes, a rappelé vendredi que l'espace aérien européen restait ouvert. La compagnie aérienne TAP Air Portugal a d'ailleurs repris cette semaine deux vols vers Londres et Paris.

Le Portugal compte plus de 10 millions d'habitants et quelque 2,2 millions de ressortissants vivant à travers le monde (1,5 million en Europe, dont plus de 95.000 au Grand-Duché). En comptant les descendants d'émigrés, cette diaspora s'élève à environ 5 millions de personnes. Relativement épargné par l'épidémie de coronavirus, le pays a recensé jusqu'à présent 1.114 décès par Covid-19 et un peu plus de 27.000 cas officiellement déclarés.