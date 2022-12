Le conseil s’adresse aux malades et aux personnes vulnérables, surtout s’ils doivent prendre les transports en commun.

Le port du masque recommandé en Belgique

Par notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles)



Son retour est annoncé. Le port du masque est désormais recommandé dans certains cas en Belgique, mais il n’est pas (encore) obligatoire. Ce conseil n’est pour l'instant suivi que par une petite minorité de la population, comme on peut le constater en prenant les transports en commun dans et en dehors de la capitale.

C’est une triple épidémie qui pousse aujourd’hui les scientifiques à conseiller de nouveau le port du masque. Au même moment l’an dernier, l’apparition de la grippe leur faisait craindre qu’un afflux subit de malades ne vienne encombrer davantage les hôpitaux déjà accaparés par le covid. Aujourd’hui s’y ajoute la bronchiolite qui atteint les enfants âgés jusqu’à 8 ou 9 ans, et sature les unités pédiatriques un peu partout dans le pays.

Or la capacité des hôpitaux à réagir a guidé la politique sanitaire des gouvernements Wilmès et De Croo qui ont eu jusqu’ici à gérer la crise sanitaire. L’occupation des 1.000 lits de soins intensifs maximum a tenu lieu de cap à ne pas dépasser. Selon la dernière évaluation du Risk Assessment Group (RAG), le comité qui analyse le risque sanitaire pour la population, la Belgique est au niveau de gestion deux (sur trois).

1.120 personnes hospitalisées

Les indicateurs sont à la hausse. 1.120 personnes sont désormais hospitalisées car atteintes du coronavirus (+28%). Du 29 novembre au 5 décembre, les hôpitaux du pays ont admis quotidiennement 76,6 malades du covid (+22%). 60 d'entre eux demandent des soins intensifs (+33%), ce qui reste très loin du cap des 1.000 lits adaptés à ce type de traitement. Le nombre de décès est en revanche à la baisse (-23%).

La situation n’est ni grave ni désespérée, mais elle est suffisamment préoccupante pour sortir du silence le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Le socialiste flamand, qui incarne la lutte jusqu’au-boutiste contre le covid, craint que la pression sur les hôpitaux et le personnel soignant devienne insupportable: «Il y a des difficultés à répondre à la demande au vu de la pénurie de personnel soignant», a-t-il déclaré à la Dernière Heure. L’hôpital belge continue à payer des décennies de désinvestissements, qui se marquent par un nombre insuffisant de soignants.

Vandenbroucke tempère toutefois: «Nous souhaitons effectivement qu’une attitude adaptée soit de mise en hiver et que les gens respectent certaines règles d’hygiène de base: se laver les mains, garder ses distances quand on est malade, ventiler et porter un masque si on ne se sent pas en sécurité ou si on est malade. Vous ne devez pas être gênés de porter un masque dans les transports en commun». Il n’est pas encore question pour l’instant d’imposer le port du masque dans le train, le métro et le bus. Même si les mesures que pourrait prendre la France sont ici suivies de près.

Une «vaguelette (épidémique) de plus»

Tous les scientifiques ne crient pas au loup. Dans les colonnes du Soir, l’infectiologue Yves Van Laethem parle d’une «vaguelette (épidémique) de plus», estime que le retour du masque obligatoire dans les transports en commun et les avions en Allemagne ne change pas grand-chose, et parie sur la protection apportée par la vaccination. 88% des Belges de plus de 50 ans ont reçu trois doses de vaccin et 61,1% ont eu un deuxième booster.

Comme le ministre de la Santé, Yves Van Laethem se borne à conseiller aux malades et aux personnes vulnérables de porter le masque dans les transports publics. «Il faut trouver le juste milieu, ni banaliser la situation, ni répandre la terreur. Il y a suffisamment de souffrances psychologiques liées entre autres à la crise économique pour ne pas rajouter une couche quand ce n’est pas nécessaire», ajoute l’infectiologue.

