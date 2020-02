Son effondrement au cœur de la ville de Gênes, en août 2018, avait marqué les esprits. Aujourd'hui, l'Italie veut effacer cette cicatrice. La reconstruction du pont ne connaît donc pas d'arrêt, 7j/7 et 24h/24.

International 5

Le pont Morandi avance vitesse grand V

Patrick JACQUEMOT Son effondrement au cœur de la ville de Gênes, en août 2018, avait marqué les esprits. Aujourd'hui, l'Italie veut effacer cette cicatrice. La reconstruction du pont ne connaît donc pas d'arrêt, 7j/7 et 24h/24.

(pj) Au cœur de l'été 2018, le drame avait heurté toute l'Italie, et toute l'Europe. Pour un défaut de construction, le Pont Morandi s'effondrait -le 14 août 2018- emportant avec lui 43 vies. A Gênes, ce qui restait de l'ouvrage d'art a été détruit et depuis l'été dernier la phase de reconstruction de cet axe essentiel pour la ville et même le transport international. Pour l'entreprise de reconstruction, pas une minute à perdre pour reposer l'ouvrage horizontale sur ses nouvelles piles.

C'est ainsi que le chantier ne s'interrompt désormais plus. Sur sites, hommes et engins travaillent non-stop. Et de façon particulièrement spectaculaire. Ainsi, cette semaine a débuté la phase d'installation de trois sections du futur soutien de la route longues de 100 mètres de long chacune. Ces masses de 1.800 tonnes sont déposées au sol et relevées jusqu'à 40m de haut, au sommet des piles qui ont toutes été rebâties.

Il est prévu de rouvrit la circulation avant la fin du premier semestre 2020.

5 Cette semaine, le premier des trois morceaux de pont de 100 mètres de long a été mis en place. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Cette semaine, le premier des trois morceaux de pont de 100 mètres de long a été mis en place. Photo : AFP Le nouveau pont a été dessiné par l'architecte Renzo Piano. Photo : AFP Le chantier de reconstruction a été entamé le 25 juin 2019. Photo : AFP Si tout va bien, 12 mois suffiront aux travaux. Photo : AFP Cette section de pont pèse à elle seule 1.800 tonnes, et un système d'élévateurs vient la positionner au sommet des piles. Photo : AFP