Si la France reste opposée à la légalisation du cannabis, des experts font exploser le front du refus. La légalisation ferait en effet du bien aux finances publiques... Le débat prend un accent économique inattendu.

Le «pétard» français trouve de nouveaux défenseurs

Alors que le Luxembourg peaufine sa législation en matière de consommation «récréative» de cannabis, la France reste prudente. Hormis une ouverture de principe à l'usage thérapeutique, elle demeure sur la ligne écartant la dépénalisation, instaurant au contraire une amende pour les petits consommateurs.

Pourtant, à l'encontre de ce front du refus mis en place par l'exécutif, les signes se multiplient d'une volonté d'assouplissement, et ces signes pour partie sont émis par les instances les plus inattendues. Dernier geste de rupture en date: une proposition de loi déposée le 20 juin dernier par plusieurs députés, dont certains appartiennent à la majorité présidentielle.

Reprendre le contrôle

Il s'agit d'une proposition relative à «la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis», qui selon les parlementaires proches de Macron devrait déboucher sur une proposition de la campagne présidentielle 2022.

Mais c'est un rapport d'experts surtout qui vient d'ouvrir une brèche dans le front du non. Au terme d'une réflexion, surtout, sur le principe de «légalisation contrôlée». Par un cénacle d'économistes dont certains sont proches... de Matignon et des services d'Édouard Philippe.

Le Conseil d'analyse économique propose en effet de légaliser la consommation de cannabis à fins récréatives. Précédé d'un sévère constat d'échec quant à la politique du tout-répressif qui depuis 50 ans est de mise en France, ce document énonce plusieurs propositions en vue de «reprendre le contrôle de la situation».

Des avis rangés sous le postulat selon lequel une légalisation du cannabis pourrait faire du bien aux caisses de l'État. Il s'agit, soulignons-le, d'une approche purement économique, qui fait abstraction des autres dimensions – sanitaires, sociétales... – du phénomène de la consommation.

«Championne d'Europe de la consommation»

Le rapport est sans appel dans son évaluation des politiques gouvernementales mises en œuvre jusqu'à ce jour. «Le système de prohibition promu par la France depuis 50 ans est un échec», estiment les auteurs du document. Malgré une législation parmi les plus répressives, la France est «championne d'Europe» de la consommation de cannabis, caractérisée par un usage «préoccupant» chez les mineurs.

«La prohibition a favorisé l'expérimentation du cannabis du fait de sa très grande disponibilité, et cela en dépit d'investissements massifs dans la répression». Depuis 1970, le nombre d'interpellations pour usage aurait été multiplié par 50.

L'État français dépense chaque année 568 millions d'euros dans sa lutte contre le cannabis (70 % de cette somme sont consacrés aux actions des forces de l'ordre, 20 % aux services judiciaires et pénitentiaires). Seuls 10 % de cette somme financent la prévention, les soins et la recherche.



Cela posé, le CAE avance une estimation des retombées qu'aurait une légalisation pour les caisses de l’Etat. Sur l'hypothèse d'une consommation de 500 à 700 tonnes de cannabis par an, et sur la base d’un prix final de neuf euros pour un gramme, les économistes considèrent qu'une légalisation pourrait apporter des recettes fiscales entre 2 et 2,8 milliards d'euros.

Elle pourrait en outre créer entre 27.500 et 80.000 emplois. Les auteurs du document préconisent de réinvestir l'apport fiscal dans la prévention, les quartiers populaires et la lutte contre le trafic.

Le CAE recommande une légalisation accompagnée d'une interdiction de vente aux mineurs. Pour cela, il souhaite une «gestion étatique centralisée» comme en Uruguay ou au Québec. L'État délivrerait des licences à des «producteurs et distributeurs agréés», comme pour le tabac. Mais contrairement à la cigarette, le cannabis serait vendu dans des boutiques spécialisées, interdites aux mineurs.