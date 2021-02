Le ministère de la Santé s'est engagé à vacciner 71.355 personnes d'ici fin mars. Un pari qui dépendra des arrivages des laboratoires, des capacités organisationnelles et du volontariat de la population.

Le pays face au défi de la vaccination

Ce doit être la question à laquelle la ministre de la Santé est la plus soumise en ce moment : «Alors quand?» Quand arriveront les vaccins? Quand viendra mon tour? Quand toute la population en âge ou en mesure d'être vaccinée le sera-t-elle? Et Paulette Lenert ne ment pas quand elle avoue ne pas avoir les réponses. Pourtant, voilà que les autorités se sont risquées là à un pronostic. Réussir à terminer ce premier trimestre avec 71.335 personnes vaccinées dans le pays.

Signe de la fébrilité entourant la question, mercredi, les calculs tablaient plutôt sur un total de 66.480. Au final, nul ne se plaindra de cette subite augmentation des attentes pour cette campagne vaccinale qui, deux jours après l'arrivée du premier lot de flacons, tarde à se déployer. Depuis le 28 décembre, près de 27.000 doses ont été administrées, mais (seulement) 6.514 aînés ou soignants ont déjà pu bénéficier des deux doses préconisées par les trois laboratoires retenus pour le moment.

L'optimisme du gouvernement vient incontestablement du nouveau planning fourni quant aux arrivées de vaccins au Grand-Duché pour les prochaines semaines. Un afflux comme le pays n'en a jamais encore accueilli, au prorata des 0,14% du total des doses achetées par la Commission européenne au nom des Etats membres. Un optimisme qui a poussé lundi à armer un second centre de vaccination, à Esch-Belval. Site qui vient s'ajouter au centre Victor-Hugo de Luxembourg-ville en fonction depuis six semaines, et qui dès le 25 février sera secondé de deux autres sites : Ettelbrück et Mondorf-les-Bains.

Presque physiquement, la campagne vaccinale se rapproche ainsi des populations. Dans la capitale, au Sud, au Nord, à l'Est du pays, la bataille face à l'épidémie devient visible. La Réserve sanitaire a eu le temps de gonfler ses rangs (avec administratifs, infirmières et médecins) et les armes sont prêtes pour contrecarrer les attaques d'un virus : la phase 2 peut débuter maintenant.

Le plan de bataille est limpide: les doses seront administrées selon les âges et la vulnérabilité. Les résidents les plus âgés et vulnérables d'abord; les jeunes adultes dans le dernier assaut. Et pas la peine de redemander quand... Seule certitude, il a été décidé de réserver les 5 centres de vaccinations jusqu'à la fin de l'année.

Car la grande faiblesse de cette lutte vient de l'intendance. Les laboratoires tardent à fournir les doses espérées, annoncées. Lors de sa dernière conférence de presse, la ministre de la Santé l'a même soupiré : «Le programme de livraison change souvent, parfois plusieurs fois par jour»... Difficile dans ces conditions de mettre en place sereinement la stratégie définie.

Avant d'atteindre une immunisation satisfaisante, il faudra des mois. Quand? Cela dépendra notamment des prochaines autorisations de mises sur le marché délivrées par l'Agence européenne des médicaments. Après avoir admis les formules Pfizer, Moderna et AstraZenecca, elle doit se prononcer sur d'autres sérums. A commencer par le dossier Johnson&Johnson.

Et de ce vaccin l'Europe (et donc le Luxembourg) attend beaucoup. Il ne nécessite pas deux mais une seule injection, sans délai donc, et surtout il est bien plus simple à stocker (pas besoin de réfrigérateurs à -70°C contrairement à ses concurrents). Une facilité d'usage qui pourrait permettre aux médecins de ville ou aux pharmaciens de l'administrer. Là encore, cela rapprocherait un peu plus la population de la vaccination, facteur nécessaire pour une bonne adhésion à la campagne.

Volontaires, comptez-vous

Car voilà une autre inconnue : le volontariat. Le virus fait peur depuis des mois, mais la vitesse avec laquelle les vaccins ont été lancés en laisse certains perplexes. Tout comme les limitations qui ne cessent d'être annoncées (pas pour les femmes enceintes pour celui-ci, déconseillé aux plus de 65 ans pour tel autre) peuvent freiner les ardeurs. En maison de retraite, le taux de participation a été impressionnant dès le début, en sera-t-il de même ailleurs? Dans les hôpitaux ou auprès des plus jeunes actifs?

Sans parler de certaines remontées du terrain qui déjà se font entendre. Ici, c'est le directeur d'un établissement de santé qui a vu une partie de ses salariés vaccinés de la veille s'absenter le lendemain. Grosse fatigue, maux de tête étant constatés sur 10% de l'effectif devant être immunisé. Un effet indésirable qui pourrait refroidir certains.

Reste donc à chacun à patienter. Les autorités sanitaires en attendant les camions chargés de doses anti-covid; les citoyens en attendant le courrier les invitant à se faire vacciner au centre de leur choix; les infirmières à attendre les uns et les autres. Le virus lui n'attend rien, il continue sa route. Comme si avoir déjà infecté au moins 53.000 résidents et pris la vie à 619 personnes du Grand-Duché ne lui avait pas suffi.

