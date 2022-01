En août, la commune d'Arlon en Belgique annonçait vouloir supprimer le passage à niveau situé à l'entrée du village frontalier de Sterpenich. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent contre ce projet.

Problèmes de circulation

Le passage à niveau de la discorde à la frontière belge

Simon Laurent MARTIN En août, la commune d'Arlon en Belgique annonçait vouloir supprimer le passage à niveau situé à l'entrée du village frontalier de Sterpenich. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent contre ce projet.

Une bonne partie des travailleurs frontaliers belges résident dans la commune d'Arlon. Chaque matin, ils sont nombreux à traverser la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail. Certains sont également tentés de traverser le village de la commune de Sterpenich afin de rejoindre l'autoroute plus rapidement et d'éviter de potentiels bouchons. Une démarche qui a exaspéré durant des années de nombreux habitants du village, fatigués de ce ballet incessant de voitures mais également de poids lourds.

Le P+R de Viville reste l'option favorite du Luxembourg Dans les limbes depuis 2014, le projet de P+R sur les anciens ateliers de la SNCB aux portes d'Arlon garde la préférence du Grand-Duché. Alors même que d'autres idées sont défendues par les élus wallons.

C'est ainsi qu'en août dernier, le collège arlonais avait annoncé prévoir la construction d’un tunnel sous voies d’une largeur de 5 mètres et d’une hauteur de 3 mètres et de supprimer l'actuel passage à niveau. Ce tunnel, destiné à la mobilité douce, ne serait uniquement accessible que via des escaliers et des rampes d'accès. La rue de Grass à Sterpenich, rue où se trouve donc ce passage à niveau, deviendrait un cul-de-sac.

Ce dossier est revenu sur la table du conseil communal arlonais il y a quelques semaines. Il avait indiqué qu'une consultation citoyenne serait organisée. Celle-ci a pris fin ce lundi. Toujours est-il qu'une pétition récoltant pas moins de 344 signatures contre ce projet a été envoyée à l'administration communale il y a quelques jours à peine.

La pétition remet en cause l'utilité de cette suppression potentielle en expliquant qu'une telle démarche reviendrait simplement à déplacer le problème initial aux autres villages arlonais. Les signataires craignent pour la sécurité des villageois et plus particulièrement pour celles des écoliers des écoles des villages belges frontaliers.

Une nouvelle voie ?

La pétition, relayée par le quotidien belge l'Avenir, réclame notamment la création d'une nouvelle voie sur la route nationale traversant Arlon afin de fluidifier le trafic. Ce qui, selon l'échevin arlonais de l'Urbanisme, est impossible pour des raisons environnementales et de schéma de développement communal.

La suppression de ce passage à niveau ne ferait également pas les affaires des habitants des villages luxembourgeois frontaliers, comme Steinfort par exemple. Ces derniers devraient réaliser un sacré détour s'ils souhaitent rejoindre l'autoroute E411 ou encore la zone commerciale de Sterpenich, où se trouve notamment l'Ikea.

